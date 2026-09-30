Après quatre ans de reconstruction, le Jazz veut prendre de l’altitude

Quatre ans après les départs consécutifs de ses deux All-Stars, Donovan Mitchell et Rudy Gobert, le Jazz semble enfin paré à reprendre de l’altitude.

Il faut dire qu’avec deux Drafts consécutives conclues par un choix dans le Top 5, avec Ace Bailey (5e choix) l’année passée puis Darryn Peterson (2e choix) en juin dernier, la franchise d’Utah commence à accumuler les jeunes talents pour accompagner Lauri Markkanen.

Si Walker Kessler a dû faire ses valises pour Los Angeles, le Jazz présente tout de même un effectif séduisant et prometteur. Keyonte George, qui vient de rempiler pour cinq saisons, est toujours là, tandis que Jaren Jackson Jr. est arrivé dans un échange en février dernier.

Reste désormais à faire fonctionner tout ce petit monde ensemble, avec également les arrivées de Jaxson Hayes, Josh Okogie ou encore Josh Green. Sans oublier que Jaren Jackson Jr. n’a finalement joué que 42 minutes avec Utah la saison passée…

« La réalité, c’est que cette équipe n’a pas eu beaucoup de temps ensemble », confirme Will Hardy dans le Deseret News. « Nos joueurs doivent apprendre à se connaître mutuellement, et nous devons apprendre à connaître les points forts de nos nouveaux arrivants, tout en continuant à trouver ce qui marche le mieux pour nous. »

Corriger le tir en défense

Première urgence : améliorer drastiquement la défense pour un Jazz qui présentait tout simplement la pire de la Ligue la saison passée, avec 126 points encaissés en moyenne. Avec Jaren Jackson Jr., ancien Défenseur de l’année, Utah dispose au moins d’une référence sur laquelle s’appuyer pour changer de visage dans ce domaine.

« On a un groupe qui a la capacité de jouer plusieurs styles différents », poursuit Will Hardy. « On va essayer d’optimiser notre groupe au maximum de ses capacités, c’est notre mission en tant que coach, peu importe le cinq utilisé. Si ça veut dire qu’on doit jouer avec plus de grands, alors c’est ce qu’on fera. »

Avec la possibilité, par exemple, de démarrer avec une triplette intérieure composée de Markkanen, Jackson Jr. et Jusuf Nurkic, présent à Utah depuis juin 2025, Will Hardy et son staff vont multiplier les essais.

Car si le Jazz veut évidemment remonter au classement dans la conférence Ouest, il doit encore déterminer quelles associations fonctionnent le mieux au sein d’un effectif qui pourrait continuer à évoluer selon les performances des uns et des autres.

« C’est parfois plus facile de dire à un coach : voilà tes quatre meilleurs joueurs évidents, voilà les quatre suivants et donc voilà ta rotation. Mais ça va être plus compliqué que ça car on a beaucoup de gars qui peuvent jouer ; ça va être une compétition [pour obtenir du temps de jeu] », complète Austin Ainge, président des opérations basket du Jazz. « On sait évidemment qu’on doit être bien meilleur [que ces dernières années]. On doit faire de grands progrès mais on est très enthousiaste pour cette saison à venir. […] L’association Lauri – Jaren est la chose dont je suis le plus curieux. J’ai hâte de voir comment ils vont jouer l’un avec l’autre. »

Construire autour du duo Markkanen – Jackson Jr.

Au centre de ce nouveau dispositif, le Jazz veut justement tester l’association entre Lauri Markkanen et Jaren Jackson Jr., deux intérieurs modernes capables de s’écarter et dont la complémentarité sera l’un des principaux fils rouges de la saison.

« Lauri est tellement dynamique », apprécie Jaren Jackson Jr. « Sa manière de bouger sans le ballon et ses qualités athlétiques, associées à son tir extérieur, en font un joueur incroyable. C’est un ailier de 2m13 qui peut tirer de loin, donc je pense qu’il peut être complémentaire avec n’importe qui. »

Pour autant, le staff du Jazz ne promet rien à personne. Les places dans le cinq majeur vont se gagner aux entraînements, durant la présaison, mais aussi au fil des premières semaines de compétition.

« Je sais bien que faire partie du cinq majeur est quelque chose d’important pour les joueurs, et parfois même pour les histoires de récompense. Je veux évidemment que notre premier cinq fonctionne à très haut niveau mais on doit aussi réfléchir à qui on va faire rentrer quand on fait souffler nos titulaires », conclut Will Hardy. « Le camp d’entraînement, la présaison et la première partie de la saison régulière vont nous servir à définir tout ça. Il ne faut surtout pas croire que les gars qui vont commencer dans le cinq à l’ouverture de la saison seront forcément ceux qui s’y installeront durablement. »