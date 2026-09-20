Keyonte George veut « grandir » avec le Jazz

Entouré de Will Hardy et des principaux dirigeants du Jazz, mais aussi de l’ensemble de ses coéquipiers, Keyonte George a officiellement célébré sa prolongation de contrat. Une marque de confiance à la hauteur de son nouvel engagement : cinq années supplémentaires et 157,5 millions de dollars, sans option pour le joueur ni pour la franchise. George en prend pour cinq ans ferme.

Après une troisième saison conclue avec 23.6 points et 6.1 passes de moyenne, le 16e choix de la Draft 2023 s’impose comme l’un des visages du nouveau projet de l’Utah. Même si les négociations ont occupé une partie de son été, le meneur de 22 ans assure qu’il n’a jamais envisagé son avenir ailleurs.

« Je savais où je voulais être. Nous avons pu discuter cet été, mais il n’y avait aucun doute dans mon esprit. L’Utah est ma deuxième famille. Prolonger ici était une évidence », a-t-il expliqué lors de sa conférence de presse.

« Une partie de ma vie va se construire dans l’Utah »

Originaire du Texas, Keyonte George a trouvé à Salt Lake City un deuxième foyer depuis son arrivée en NBA. Une relation avec la ville et la franchise qu’il souhaite désormais inscrire dans la durée.

« Je tiens à remercier la ville. Tout ce que je connais, c’est l’Utah… J’en parlais avec Will. J’ai grandi pendant une partie de ma vie à Dallas, et une autre partie de ma vie va maintenant se construire dans l’Utah. »

Cette prolongation récompense également la relation de confiance nouée avec Will Hardy. Malgré les difficultés collectives traversées par le Jazz ces dernières saisons, l’entraîneur a laissé à son jeune meneur le temps et les responsabilités nécessaires pour se développer.

« Nous avons un coach qui se soucie autant de vous en dehors du terrain que sur le terrain », a-t-il souligné.

Le leader de la nouvelle ère

Pour Ryan Smith, cette signature symbolise aussi le changement de dimension espéré par la franchise, désormais décidée à sortir de sa période de reconstruction avec un «Big Three» composé de George, Lauri Markkanen et Jaren Jackson Jr, mais aussi le rookie Darryn Peterson, sélectionné en 2e position de la Draft.

« On peut sentir qu’il se passe quelque chose. Les meilleures années de l’Utah sont devant nous », a déclaré le propriétaire du Jazz.

Keyonte George sera donc l’un des piliers de cette nouvelle ère, et à l’entendre, ce contrat de cinq ans pourrait n’être qu’une étape dans une histoire encore beaucoup plus longue avec Salt Lake City. « Si cela ne tenait qu’à moi, je voudrais rester ici pour toujours. »