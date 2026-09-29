Les Hornets se séparent déjà de Rob Dillingham

À peine plus longue que celle de Buddy Hield, l’escale de Rob Dillingham à Charlotte n’aura pas excédé les 24 heures ! Arrivé en début de semaine en provenance de Chicago dans le deal incluant Buddy Hield, qui venait de poser ses valises aux Hornets après avoir fini la saison sur le banc à Atlanta, le 8e choix de la Draft 2024 a tout simplement été coupé, comme l’a annoncé notre confrère Shams Charania.

Au-delà du fait qu’il arrivait avec un contrat plus « souple », assorti d’une « team option » pour 2027/28 et qu’il avait cet ADN local puisque natif de Caroline du Nord, sa venue faisait sens suite au départ de LaMelo Ball.

Charlotte doit encore dégraisser

Mais avant la réalité sportive, il y a la réalité financière qui n’a pas manqué de rattraper le front-office des Hornets. Comme ce fut le cas pour Ryan Nembhard, lui aussi coupé quasiment dès son arrivée, Charlotte doit en effet songer à réduire son effectif, qui compte toujours 16 joueurs sous contrats garantis (pour 15 autorisés) après le départ de Rob Dillingham, sans compter le contrat non garanti de Pat Connaughton.

Pour l’heure, avant de penser à sa trade exception de 9.6 millions de dollars acquise grâce à ces derniers mouvements, il va donc falloir encore dégraisser…

C’est en tout cas un sacré déclassement pour Rob Dillingham, 8e choix de la Draft 2024 et qui avait eu l’occasion de se montrer aux Bulls sur la fin de saison après avoir été cantonné à un rôle de rotation depuis ses débuts à Minnesota. Le revoilà reparti à zéro et il sera intéressant de voir ce qui l’attend pour la suite, avec peut-être seulement un « two-way contract » pour lui permettre de se relancer tout en gardant un pied en NBA.

Rob Dillingham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MIN 49 10:32 44.1 33.8 53.3 0.2 0.8 1.0 2.0 0.8 0.4 1.1 0.0 4.5 2025-26 CHI 30 21:28 42.8 30.0 74.3 0.5 2.5 3.0 2.8 2.6 0.9 2.1 0.1 9.6 2025-26 MIN 35 9:19 33.3 36.4 75.0 0.1 1.0 1.2 1.7 1.0 0.5 1.0 0.1 3.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.