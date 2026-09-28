Aux Hawks, les statuts passent après la profondeur

Les Hawks ont certes perdu Zaccharie Risacher, qui n’avait pas réussi à s’imposer, et Jonathan Kuminga, qui venait d’arriver, mais ils ont tout de même récupéré deux champions NBA 2025 avec le Thunder, Aaron Wiggins et Luguentz Dort. De quoi franchir le cap attendu, après une deuxième partie de saison 2025/26 très intéressante et une série de playoffs contre les Knicks qui a vu Atlanta mener 2-1, avant de craquer ?

« La saison passée était une année de fondation et on va construire à partir de ça », décrit le GM de la franchise. « Quand on regarde les mouvements qu’on a effectués, on a le sentiment d’être bien meilleurs. Je sais que la conférence Est est bien meilleure également mais on sera très compétitifs cette saison. C’est notre attente. »

Aux deux anciens du Thunder, on peut ajouter l’arrivée de Dorian Finney-Smith, mais aussi Henri Veesaar (malheureusement forfait toute la saison), Kingston Flemings et Zuby Ejiofor, qui ont été draftés. Bref, cet effectif est dense et c’est exactement ce que voulait Onsi Saleh.

« Quand on regarde le groupe, notre force, c’est avant tout l’équipe, non ? Notre profondeur va devenir notre avantage », annonce le dirigeant, conscient des questions que cela peut provoquer autour du temps de jeu et des choix de Quin Snyder. « Vient alors le sacrifice par rapport aux minutes. Il va y avoir des sacrifices à faire, mais c’est pour la réussite du groupe. Peu importe qui commence ou finit les matches. Quand on est dans cette équipe, vu sa construction, chacun va jouer un rôle et ce rôle va compter dans notre succès. On a pris des joueurs qui collent à ça, qui pensent d’abord au groupe, qui partagent le ballon, qui défendent. »

« Les titulaires, c’est vraiment quelque chose qui intéresse la ligue dont je me fous totalement »

Faire entrer les recrues dans le moule, définir le rôle de chacun et trouver le bon équilibre collectif sont davantage les priorités d’Onsi Saleh pour le training camp que de voir les joueurs s’écharper pour assurer leur place et leur temps de jeu dans la rotation de Quin Snyder.

« Je ne sais pas si le camp d’entraînement est nécessairement l’environnement pour gagner des minutes ou s’il n’est pas surtout fait pour identifier les rôles de chacun, savoir comment les joueurs peuvent aider. Mais je pense que le training camp sera très compétitif », espère-t-il. « Il va permettre de souder un peu le groupe, car on a des nouveaux et il faut s’acclimater. Le camp va donner la direction de notre style de jeu et mettre l’accent sur l’impact physique, ce qui permet de prendre un bon départ. »

Le partage des minutes et l’identité du cinq majeur importent ainsi très peu au président des opérations basket des Hawks. « Les titulaires, c’est vraiment quelque chose qui intéresse la ligue dont je me fous totalement. Les quatre ou cinq premières minutes sont sans doute les plus insignifiantes de la rencontre. Ce qui compte, c’est la fin, c’est comment on se bat pour s’offrir une chance de gagner », insiste-t-il.