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Coup dur pour Henri Veesaar, forfait pour toute sa saison rookie

Publié le 21/09/2026 à 21:36 Twitter Facebook

NBA – Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, Henri Veesaar va être opéré en octobre et manquera l’intégralité de sa première saison avec les Hawks…

Henri VeesaarLa saison rookie d’Henri Veesaar est terminée avant même d’avoir commencé. Les Hawks ont annoncé que leur intérieur de 22 ans souffrait d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit !

L’Estonien s’est blessé le 15 septembre, lors d’un entraînement. Une IRM et des examens complémentaires ont ensuite confirmé la gravité de la blessure. Henri Veesaar sera opéré et manquera l’intégralité de la saison 2026/27.

Un énorme coup d’arrêt pour un joueur qui s’apprêtait à découvrir la NBA. Sélectionné en 52e position de la dernière Draft par les Clippers, puis immédiatement transféré aux Hawks, Henri Veesaar avait décroché un contrat de quatre ans et 9.3 millions de dollars, avec ses deux premières saisons garanties.

Après une dernière année à North Carolina à 17.0 points, 8.7 rebonds et 1.2 contre de moyenne, à 60.8% au tir et surtout 42.6% à 3-points, le pivot de 2m13 avait également montré des choses intéressantes en Summer League. Il avait notamment inscrit 20 points, avec un 4/6 derrière l’arc, face aux Celtics.

Attendu comme un projet à développer dans la rotation intérieure d’Atlanta, Henri Veesaar devra donc patienter jusqu’à la saison 2027/28 pour effectuer ses grands débuts en NBA…

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Coordinateur du site éditorial Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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