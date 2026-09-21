Coup dur pour Henri Veesaar, forfait pour toute sa saison rookie

La saison rookie d’Henri Veesaar est terminée avant même d’avoir commencé. Les Hawks ont annoncé que leur intérieur de 22 ans souffrait d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit !

L’Estonien s’est blessé le 15 septembre, lors d’un entraînement. Une IRM et des examens complémentaires ont ensuite confirmé la gravité de la blessure. Henri Veesaar sera opéré et manquera l’intégralité de la saison 2026/27.

Un énorme coup d’arrêt pour un joueur qui s’apprêtait à découvrir la NBA. Sélectionné en 52e position de la dernière Draft par les Clippers, puis immédiatement transféré aux Hawks, Henri Veesaar avait décroché un contrat de quatre ans et 9.3 millions de dollars, avec ses deux premières saisons garanties.

Après une dernière année à North Carolina à 17.0 points, 8.7 rebonds et 1.2 contre de moyenne, à 60.8% au tir et surtout 42.6% à 3-points, le pivot de 2m13 avait également montré des choses intéressantes en Summer League. Il avait notamment inscrit 20 points, avec un 4/6 derrière l’arc, face aux Celtics.

Attendu comme un projet à développer dans la rotation intérieure d’Atlanta, Henri Veesaar devra donc patienter jusqu’à la saison 2027/28 pour effectuer ses grands débuts en NBA…