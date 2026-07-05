Tombé au 52e rang de la Draft, Henri Veesaar décroche un vrai contrat aux Hawks

Henri Veesaar a chuté le soir de la Draft, mais il n’a pas tout perdu. Initialement attendu entre la 20e et la 30e place, l’intérieur estonien a finalement dû patienter jusqu’au 52e choix pour entendre son nom. Sélectionné par les Clippers, il a ensuite vu ses droits être envoyés à Atlanta, contre ceux de Narcisse Ngoy et du cash.

Quelques jours plus tard, les Hawks confirment qu’ils voient en lui davantage qu’un simple pari de fin de second tour. Le joueur de 22 ans a ainsi signé un contrat de quatre ans et 9.3 millions de dollars, dont les deux premières saisons sont entièrement garanties, les deux dernières ne l’étant pas encore.

Un joli deal pour un joueur choisi aussi bas, comparable à des contrats obtenus par des prospects draftés en tout début de second tour. Atlanta estime que le bagage technique d’Henri Veesaar vaut mieux que son rang de Draft.

Un intérieur technique, mais encore à épaissir

Avec ses 2m13 pour 102 kilos, l’ancien joueur de North Carolina possède un profil moderne. Capable de s’écarter, de lire le jeu et de faire vivre le ballon, il sort d’une saison très solide chez les Tar Heels, avec 17 points, 8.7 rebonds, 2.1 passes et 1.2 contre de moyenne, tout en affichant 43% de réussite à 3-points.

Associé à Caleb Wilson en NCAA, Henri Veesaar a montré qu’il pouvait peser autrement que par sa seule taille. Son tir extérieur, sa mobilité et sa capacité à servir de connecteur offensif en font un intérieur intéressant pour une NBA toujours plus friande de grands capables d’étirer le jeu.

Reste désormais à voir à quelle vitesse il pourra encaisser le passage chez les professionnels. Son gabarit reste encore léger pour tenir physiquement dans les raquettes NBA, et certains observateurs auraient préféré le voir rester une saison supplémentaire en NCAA afin de s’aguerrir, tout en visant une cuvée de Draft moins dense.

Avec ce contrat, Henri Veesaar peut toutefois déjà considérer que son choix est validé. Lorsqu’il foulera les parquets NBA, il rejoindra Martin Müürsepp et Henri Drell dans le petit cercle des Estoniens passés par la ligue.