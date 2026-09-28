« Financez les gens, pas les milliardaires » : à Portland, les travaux du Moda Center irritent de plus en plus

Les travaux de rénovation du Moda Center continuent de faire débat à Portland. Ce week-end, des militants et syndicalistes se sont mobilisés contre l’utilisation de fonds publics pour financer la rénovation de la salle des Blazers, estimé à 600 millions de dollars, appelant les élus à donner la priorité aux écoles et services municipaux.

Ils estiment que ces financements seraient plus utiles à la préservation des emplois des enseignants et à la conclusion des négociations en cours avec un syndicat représentant près de 1 000 employés municipaux.

Interrogé par Oregon Live sur place, l’un des participants à ce rassemblement, organisé par le collectif contre le changement climatique Sunrise PDX, a qualifié ce projet de rénovation de « très mauvaise affaire pour les habitants de Portland. (La salle) est magnifique. C’est même l’une des meilleures salles NBA, mais ils veulent quand même la moderniser pour gagner encore plus d’argent sur notre dos. »

Pour rappel, le nouveau propriétaire des Blazers, Tom Dundon, cherchait à obtenir 575 millions de dollars de financements publics pour moderniser la salle. Il en avait obtenu 365 millions de la part de l’État de l’Oregon, tandis que le comté de Multnomah a promis jusqu’à 101,6 millions de dollars.

Les syndicats montent au créneau

À la mi-août, dans ce dossier lié à l’avenir de la franchise de l’Oregon, le conseil municipal de Portland avait accepté de débloquer 120 millions de dollars pour rénover la salle, ainsi que 275 millions de plus pour son entretien.

« Nous sommes aujourd’hui à deux doigts de conclure un accord de plusieurs millions de dollars avec l’argent des contribuables pour un milliardaire qui peut très facilement financer cela lui-même », a mis en avant Angelita Morillo, une élue de la municipalité opposée au projet, devant les manifestants et leur grande banderole sur laquelle il était écrit : « Financez les gens, pas les milliardaires. »

Un accent particulier a été mis sur la situation des écoles locales. « Nous sommes confrontés à la fermeture de vingt écoles publiques à Portland, alors que la ville, l’État et le comté viennent d’investir […] dans la rénovation du Moda Center au profit d’un milliardaire », a dénoncé Alisha Chavez, présidente du syndicat des enseignants.

« Arrêtez de vous plier aux exigences des milliardaires. Investissez dans les services. Investissez dans vos salariés et concluez ces accords », a réclamé de son côté Kari Koch, responsable du syndicat des employés municipaux.