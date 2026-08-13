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La ville de Portland débloque des dizaines de millions de dollars aux Blazers pour le Moda Center

Publié le 13/08/2026 à 8:18 Twitter Facebook

NBA – Après des semaines de tension, la municipalité a accordé les millions de dollars réclamés par la franchise pour sa salle. Néanmoins, le bail du Moda Center reste un sujet de tension.

Le 12 août n’était pas seulement la date de l’éclipse solaire en France et en Espagne. C’était aussi celui du vote du conseil municipal de Portland concernant des millions de dollars réclamés par les Blazers pour moderniser le Moda Center. Un dossier loin d’être simple car la tension entre les deux camps n’est pas descendue au fil des semaines et les dissensions demeurent.

Pour rappel, le nouveau propriétaire des Blazers, Tom Dundon, espère obtenir 575 millions de dollars de financements publics pour moderniser la salle. Il en a déjà obtenu 365 millions de la part de l’État de l’Oregon, qui souhaite désormais que la ville et le comté prennent en charge les 208 millions restants. Sauf que les élus locaux réclament davantage de précisions sur l’utilisation de cet argent, ce que les Blazers refusent pour le moment de fournir.

Ce mercredi, le conseil municipal de Portland a accepté, à 8 voix contre 4, de débloquer 120 millions de dollars pour rénover la salle, ainsi que 275 millions de plus pour l’entretien du Moda Center qui, rappelons-le, appartient à la ville encore pour deux décennies.

Dans l’accord adopté mercredi, on retrouve également un amendement qui indique que les Blazers devront payer autour de 3.1 millions de dollars de loyer par an. C’est ce sujet qui reste le plus épineux : l’avenir de la franchise au Moda Center.

Ce vote constitue le début d’une nouvelle séquence de négociations, qui va durer sans doute plus de quatre mois. Pour que les Blazers reçoivent les 365 millions de dollars d’argent public promis par l’État d’Oregon, il faut conclure un accord avant le 31 décembre 2026. Les deux camps tentent de trouver un terrain d’entente autour du bail du Moda Center, qui se termine le 11 octobre 2030, pour que les Blazers restent encore vingt ans de plus là-bas. Si les négociations se passent mal, alors un départ de la franchise deviendra une possibilité.

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Rédacteur Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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