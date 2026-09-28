Les Pistons éjectent le vétéran Gary Harris

Alors que le dossier Jalen Duren reste en suspens, les Pistons poursuivent les retouches dans leur effectif. Selon HoopsHype, la franchise du Michigan vient de couper le vétéran Gary Harris.

Ce dernier avait débarqué à Detroit cet été dans le cadre d’un échange à six équipes. Taurean Prince avait également rejoint les Pistons depuis Milwaukee, tandis que Caris LeVert, ainsi qu’un futur second tour de Draft, avaient fait le chemin inverse. Dans la même opération, les Pistons avaient mis la main sur John Collins.

Plus tôt cet été, il avait été avancé que les Pistons devraient choisir entre Harris et Prince pour leur 14e place dans l’effectif après avoir acquis les deux joueurs dans le cadre d’une opération visant à réduire leur masse salariale.

Avec le départ de Caris LeVert et de son contrat à 14,8 millions de dollars, contre les 7,6 millions cumulés des deux nouveaux arrivants, Detroit avait réalisé une économie immédiate. Et ainsi généré un peu de marge financière pour pouvoir se concentrer sur Jalen Duren, qui devrait occuper la 15e place de l’effectif.

Gary Harris, lui, qui avait activé en juin son option à 3,8 millions de dollars pour la saison à venir, va tenter de rebondir ailleurs. Pas simple pour le joueur de 32 ans, en sérieuse perte de vitesse depuis ses années aux Nuggets.

Transféré en 2021 à Orlando contre Aaron Gordon, Gary Harris avait en effet vu son rôle largement diminuer avec le temps au Magic. La saison passée, il évoluait à Milwaukee où il a signé son exercice le plus modeste en carrière (2,7 points en 14 minutes). Avec toutefois un très correct 41% de réussite derrière la ligne à 3-points.

Gary Harris Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 DEN 55 13:04 30.4 20.4 74.5 0.4 0.8 1.2 0.5 1.3 0.7 0.7 0.1 3.4 2015-16 DEN 76 32:06 46.9 35.4 82.0 0.7 2.2 2.9 1.9 1.9 1.3 1.3 0.2 12.3 2016-17 DEN 57 31:59 50.2 42.0 77.6 0.8 2.3 3.1 2.9 1.6 1.2 1.3 0.1 14.9 2017-18 DEN 67 34:23 48.5 39.6 82.7 0.6 2.1 2.6 2.9 1.8 1.8 1.8 0.2 17.5 2018-19 DEN 57 28:45 42.4 33.9 79.9 0.7 2.1 2.8 2.2 2.0 1.0 1.2 0.3 12.9 2019-20 DEN 56 31:47 42.0 33.3 81.5 0.5 2.4 2.9 2.1 2.1 1.4 1.1 0.3 10.4 2020-21 DEN 19 30:35 44.2 32.0 73.3 0.7 1.8 2.5 1.7 1.9 0.9 0.7 0.2 9.7 2020-21 ORL 20 24:57 36.5 36.4 87.5 0.4 1.2 1.6 2.3 1.7 0.6 1.2 0.4 10.2 2021-22 ORL 61 28:22 43.4 38.4 87.4 0.6 1.4 2.0 1.8 1.8 1.0 1.0 0.1 11.1 2022-23 ORL 48 24:40 45.0 43.1 90.0 0.4 1.6 2.0 1.2 1.9 0.9 0.6 0.3 8.3 2023-24 ORL 54 24:01 44.1 37.1 75.6 0.4 1.2 1.7 1.6 1.7 0.9 0.6 0.3 6.9 2024-25 ORL 48 14:49 38.3 35.6 58.3 0.4 0.9 1.3 0.6 0.9 0.5 0.4 0.3 3.0 2025-26 MIL 48 13:46 44.2 41.2 88.9 0.3 0.9 1.3 1.1 1.1 0.6 0.4 0.2 2.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.