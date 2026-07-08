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Les Pistons transfèrent Caris LeVert à Milwaukee

Publié le 8/07/2026 à 2:04
Modifié le 8/07/2026 à 3:04 Twitter Facebook

NBA – Les Bucks et les Pistons s’échangent trois joueurs qui entrent dans leur dernière année de contrat : Caris LeVert, Gary Harris et Taurean Prince.

Du changement à Detroit et Milwaukee, puisque l’on apprend par ESPN qu’un transfert a eu lieu. Ainsi, Caris LeVert atterrit chez les Bucks en compagnie de deux futurs « second tour » de Draft, pendant que Gary Harris et Taurean Prince font eux le chemin inverse et se retrouvent chez les Pistons.

Ce n’est pas forcément le transfert le plus clinquant, mais cela permet au moins à Detroit de se créer une « trade exception » et de réaliser des économies, alors que Milwaukee en profite pour récupérer de précieux choix de Draft en vue de sa reconstruction.

Sportivement, les trois joueurs devraient en tout cas pouvoir se faire une place dans les rotations des Bucks et des Pistons, à un an de la fin de leurs contrats respectifs.

De retour dans le Michigan, douze ans après son départ de l’université, Gary Harris (2.7 points, 1.3 rebond et 1.1 passe) ne devrait toutefois pas y être autant responsabilisé que Taurean Prince (9.2 points, 3.1 rebonds et 1.8 passe), blessé la majeure partie de la saison. Quant à Caris LeVert (7.4 points, 2.7 passes et 2 rebonds), il reste très imprévisible en sortie de banc avec sa créativité.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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