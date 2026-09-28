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Dennis Smith Jr. signé par le Heat… pour mieux aller en G-League ?

Publié le 28/09/2026 à 7:14 Twitter Facebook

NBA – Recruté par le Heat via un contrat « Exhibit 10 », Dennis Smith Jr. ne devrait pas intégrer l’effectif floridien pour la saison, mais plutôt se diriger vers le Sioux Falls Skyforce en G-League.

Dennis Smith Jr.Des nouvelles de Dennis Smith Jr., mis à l’essai par les Knicks puis recruté par les Mavericks il y a un an, avant d’être ensuite coupé à l’approche de la saison. En effet, Chris Haynes révèle que le Heat l’a signé en vue de la présaison, mais le Sun-Sentinel précise dans la foulée que l’on ne devrait pas le voir dans l’effectif floridien à l’ouverture du « training camp ».

Tout simplement parce que cette manoeuvre a pour but d’assurer à la franchise les services de « DSJ » dans son équipe de G-League, le Sioux Falls Skyforce. Là où il avait justement passé la majeure partie de la saison dernière (pour 8.2 points, 6.7 passes, 4.8 rebonds et 1.7 interception de moyenne).

À Miami, l’effectif est déjà complet « chez les grands » avec 21 joueurs et la seule opportunité pour Dennis Smith Jr. de ne pas s’en éloigner est donc d’accepter ce contrat « Exhibit 10 ». Difficile à imaginer pour un ancien 9e choix de Draft, qui a aussi tenté d’exporter son talent en Europe, mais désormais inévitable puisque les dirigeants NBA n’ont plus vraiment confiance en lui, deux ans après son dernier match dans la Grande Ligue avec les Nets.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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