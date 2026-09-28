Dennis Smith Jr. signé par le Heat… pour mieux aller en G-League ?

Des nouvelles de Dennis Smith Jr., mis à l’essai par les Knicks puis recruté par les Mavericks il y a un an, avant d’être ensuite coupé à l’approche de la saison. En effet, Chris Haynes révèle que le Heat l’a signé en vue de la présaison, mais le Sun-Sentinel précise dans la foulée que l’on ne devrait pas le voir dans l’effectif floridien à l’ouverture du « training camp ».

Tout simplement parce que cette manoeuvre a pour but d’assurer à la franchise les services de « DSJ » dans son équipe de G-League, le Sioux Falls Skyforce. Là où il avait justement passé la majeure partie de la saison dernière (pour 8.2 points, 6.7 passes, 4.8 rebonds et 1.7 interception de moyenne).

À Miami, l’effectif est déjà complet « chez les grands » avec 21 joueurs et la seule opportunité pour Dennis Smith Jr. de ne pas s’en éloigner est donc d’accepter ce contrat « Exhibit 10 ». Difficile à imaginer pour un ancien 9e choix de Draft, qui a aussi tenté d’exporter son talent en Europe, mais désormais inévitable puisque les dirigeants NBA n’ont plus vraiment confiance en lui, deux ans après son dernier match dans la Grande Ligue avec les Nets.