Dennis Smith Jr. de retour à Dallas, voilà un « move » que personne n'avait vu venir. En fin de parcours en NBA après deux épisodes peu reluisants à Charlotte puis à Brooklyn, le meneur de 27 ans sort d'une saison quasi blanche, si ce n'est une courte expérience avec le Real Madrid qui n'aura duré que quatre matchs, en février 2025.

Après un essai infructueux aux Knicks, les Mavs lui offrent là une belle occasion de se relancer en NBA, avec ce qui ressemble à une invitation pour le camp d'entraînement, même si Shams Charania fait état d'un contrat d'un an, qui pourrait potentiellement le rediriger vers la G-League si l'essai n'était pas concluant.

Toujours est-il que des places restent à prendre du côté du « roster » texan, puisque le 15e et dernier contrat de l'effectif, pour l'instant attribué à Brandon Williams, n'est pas encore garanti. Il y a aussi un « two-way contract » à pourvoir aux côtés de Ryan Nembhard et Miles Kelly, mais Dennis Smith Jr. n'y est pas éligible.

Même si D'Angelo Russell est arrivé cet été, et que Dante Exum a été prolongé, Dallas va chercher des solutions sur le poste 1 en attendant le retour de Kyrie Irving aux affaires.

Dennis Smith Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 DAL 69 30 39.5 31.3 69.4 0.7 3.0 3.8 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 15.2 2018-19 * All Teams 53 29 42.8 32.2 63.5 0.6 2.3 2.9 4.8 2.4 1.3 2.9 0.4 13.6 2018-19 * DAL 32 28 44.0 34.4 69.5 0.6 2.5 3.0 4.3 2.6 1.3 3.1 0.3 12.9 2018-19 * NYK 21 29 41.3 28.9 56.8 0.7 2.1 2.8 5.4 2.2 1.3 2.6 0.4 14.7 2019-20 NYK 34 16 34.1 29.6 50.9 0.6 1.7 2.3 2.9 1.9 0.8 1.7 0.2 5.5 2020-21 * All Teams 23 18 40.0 32.8 73.1 0.5 1.9 2.4 3.4 1.6 1.0 1.1 0.6 6.7 2020-21 * DET 20 20 41.5 35.2 70.0 0.6 2.1 2.7 3.7 1.7 1.0 1.3 0.7 7.3 2020-21 * NYK 3 9 20.0 0.0 83.3 0.0 0.7 0.7 1.0 1.3 1.0 0.3 0.0 3.0 2021-22 POR 37 17 41.8 22.2 65.6 0.5 1.8 2.4 3.6 1.4 1.2 1.4 0.3 5.6 2022-23 CHA 54 26 41.2 21.6 73.6 0.5 2.6 3.1 4.8 2.3 1.4 1.5 0.5 8.8 2023-24 BRK 56 19 43.5 29.4 74.1 0.9 2.0 2.9 3.6 2.2 1.2 1.2 0.2 6.6 Total 326 23 40.7 29.8 67.4 0.7 2.3 3.0 4.2 2.1 1.2 1.9 0.3 9.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.