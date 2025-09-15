Dennis Smith Jr. va passer un essai avec les Knicks

Dennis Smith Jr. parviendra-t-il à revenir en NBA ? D'après le New York Post, le voilà qui s'apprête à passer un essai avec les Knicks, toujours dans le but de retrouver la Grande Ligue, plus d'un an après son dernier passage (chez leurs voisins des Nets).

La franchise new-yorkaise connaît d'ailleurs plutôt bien « DSJ », pour l'avoir déjà accueilli entre 2019 et 2021 (pour 8.7 points, 3.7 passes, 2.4 rebonds et 1 interception de moyenne sur une cinquantaine de matchs).

Également passé par Dallas, Detroit, Portland et Charlotte, Dennis Smith Jr. avait choisi de quitter les États-Unis pour l'Europe en début d'année, mais son passage a duré à peine un mois à Madrid. Il était ensuite réapparu lors d'un essai avec les Sixers au début du mois de juin, mais cela n'avait pas été concluant.

Neuvième choix de la Draft 2017, le meneur de 27 ans a disputé plus de 300 matchs en carrière (pour 9.7 points, 4.2 passes, 3.0 rebonds et 1.2 interception de moyenne), mais ses qualités athlétiques impressionnantes n'ont jamais compensé son manque de régularité à 3-points. D'autant que sa condition physique n'était pas non plus optimale en Espagne…

Dennis Smith Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 DAL 69 30 39.5 31.3 69.4 0.7 3.0 3.8 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 15.2 2018-19 * All Teams 53 29 42.8 32.2 63.5 0.6 2.3 2.9 4.8 2.4 1.3 2.9 0.4 13.6 2018-19 * DAL 32 28 44.0 34.4 69.5 0.6 2.5 3.0 4.3 2.6 1.3 3.1 0.3 12.9 2018-19 * NYK 21 29 41.3 28.9 56.8 0.7 2.1 2.8 5.4 2.2 1.3 2.6 0.4 14.7 2019-20 NYK 34 16 34.1 29.6 50.9 0.6 1.7 2.3 2.9 1.9 0.8 1.7 0.2 5.5 2020-21 * All Teams 23 18 40.0 32.8 73.1 0.5 1.9 2.4 3.4 1.6 1.0 1.1 0.6 6.7 2020-21 * DET 20 20 41.5 35.2 70.0 0.6 2.1 2.7 3.7 1.7 1.0 1.3 0.7 7.3 2020-21 * NYK 3 9 20.0 0.0 83.3 0.0 0.7 0.7 1.0 1.3 1.0 0.3 0.0 3.0 2021-22 POR 37 17 41.8 22.2 65.6 0.5 1.8 2.4 3.6 1.4 1.2 1.4 0.3 5.6 2022-23 CHA 54 26 41.2 21.6 73.6 0.5 2.6 3.1 4.8 2.3 1.4 1.5 0.5 8.8 2023-24 BRK 56 19 43.5 29.4 74.1 0.9 2.0 2.9 3.6 2.2 1.2 1.2 0.2 6.6 Total 326 23 40.7 29.8 67.4 0.7 2.3 3.0 4.2 2.1 1.2 1.9 0.3 9.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.