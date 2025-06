Dennis Smith Jr. espère se relancer chez les Sixers

Comment entourer Joel Embiid, Paul George et Tyrese Maxey, qui prennent une bonne partie de la masse salariale et laissent donc peu de marge de manœuvre pour le recrutement ? Une solution à bas coût est de relancer des joueurs, comme ça a pu être le cas avec Guerschon Yabusele bien sûr, mais également Lonnie Walker IV…

Visiblement, Dennis Smith Jr. espère suivre la même route puisque Keith Pompey, du Philadelphia Inquirer, assure qu’il participe à un camp de deux jours organisé par la franchise.

Le meneur de jeu de 27 ans n’est évidemment pas seul puisque Eugene Omoruyi, Malcolm Hill, Adama Sanogo, Alondes Williams, Malik Williams, Armando Bacot, Javonte Cooke, Judah Mintz ou encore Leaky Black font partie des joueurs testés par les Sixers, mais c’est clairement le nom le plus prestigieux du lot.

Le 9e choix de la Draft 2017 peut ainsi être une option pour les Sixers, qui ont promis de rajeunir et de dynamiser leur effectif, même si on ne l’a pas vu en NBA depuis plus d’un an. Passé par la G-League, il avait signé au Real Madrid, mais n’y était resté que deux matchs, sa condition physique n’étant visiblement pas optimale.

Dennis Smith Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 DAL 69 30 39.5 31.3 69.4 0.7 3.0 3.8 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 15.2 2018-19 * All Teams 53 29 42.8 32.2 63.5 0.6 2.3 2.9 4.8 2.4 1.3 2.9 0.4 13.6 2018-19 * DAL 32 28 44.0 34.4 69.5 0.6 2.5 3.0 4.3 2.6 1.3 3.1 0.3 12.9 2018-19 * NYK 21 29 41.3 28.9 56.8 0.7 2.1 2.8 5.4 2.2 1.3 2.6 0.4 14.7 2019-20 NYK 34 16 34.1 29.6 50.9 0.6 1.7 2.3 2.9 1.9 0.8 1.7 0.2 5.5 2020-21 * All Teams 23 18 40.0 32.8 73.1 0.5 1.9 2.4 3.4 1.6 1.0 1.1 0.6 6.7 2020-21 * DET 20 20 41.5 35.2 70.0 0.6 2.1 2.7 3.7 1.7 1.0 1.3 0.7 7.3 2020-21 * NYK 3 9 20.0 0.0 83.3 0.0 0.7 0.7 1.0 1.3 1.0 0.3 0.0 3.0 2021-22 POR 37 17 41.8 22.2 65.6 0.5 1.8 2.4 3.6 1.4 1.2 1.4 0.3 5.6 2022-23 CHA 54 26 41.2 21.6 73.6 0.5 2.6 3.1 4.8 2.3 1.4 1.5 0.5 8.8 2023-24 BRK 56 19 43.5 29.4 74.1 0.9 2.0 2.9 3.6 2.2 1.2 1.2 0.2 6.6 Total 326 23 40.7 29.8 67.4 0.7 2.3 3.0 4.2 2.1 1.2 1.9 0.3 9.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.