Les Mavs veulent enfin reprendre le contrôle sur les blessures

P.J. Washington ? 56 matchs. Daniel Gafford ? 55. Dereck Lively II ? Seulement 7. Kyrie Irving ? Il n’a carrément pas joué. C’est peu dire que les Mavs n’ont pas été épargnés par les blessures la saison passée pour les grands débuts de Cooper Flagg en NBA.

Pour limiter autant que possible ces passages à l’infirmerie, les Texans ont revu leur organigramme, au sommet duquel on trouve désormais Masai Ujiri, nommé président de la franchise en mai dernier.

Ce dernier, au cœur d’une restructuration d’ampleur en interne, a recruté Nico Berg au poste de directeur exécutif chargé de la santé et de la performance. Le nouvel arrivant, proche d’Alex McKechnie, référence de la préparation physique en NBA, passé par les Lakers avant d’occuper un poste similaire à Toronto, est un physiothérapeute fort d’une expérience à travers la NBA, la NFL et la NHL.

« C’est un poste très particulier, c’est un travail de longue haleine pour dénicher la bonne personne, et on pense l’avoir trouvée. […] À Toronto, j’ai travaillé avec Alex McKechnie pendant 12 ans, et cela m’a beaucoup appris. Ça m’a aussi fait comprendre que j’avais l’un des meilleurs spécialistes de toute la NBA », assure Masai Ujiri.

L’architecte du titre des Raptors en 2019 pense avoir trouvé en Nico Berg le bon profil pour faire face aux défis médicaux qui attendent les Texans, alors que Kyrie Irving et Dereck Lively II doivent effectuer leur retour à la compétition prochainement.

« On doit faire attention aux différents joueurs, à leur physique. Certaines blessures sont récurrentes ou d’ordre musculaire, peu importe comment on souhaite les classifier, mais il est extrêmement important que la franchise dispose du bon personnel médical, qu’elle prenne toutes les mesures nécessaires et qu’elle exploite les données pour savoir comment gérer ces pépins physiques », fixe Masai Ujiri.

Pour le nouvel homme fort des Mavs, le mot d’ordre est en tout cas très simple : « Obtenir le bon personnel et mettre les bonnes personnes aux commandes reste notre priorité numéro un. »