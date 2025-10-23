Comme Victor Wembanyama à ses débuts, Cooper Flagg a raté sa première

Les débuts NBA de Cooper Flagg n’ont pas été très reluisants mercredi soir. Face aux Spurs d'un Victor Wembanyama déchaîné, le numéro 1 de la Draft 2025 a signé une première sortie mitigée avec 10 points (à 4/13 aux tirs) et 10 rebonds. Rien de catastrophique, mais loin du niveau auquel tout le monde attend le jeune ailier censé incarner l’avenir de sa franchise.

« Pas génial », a répondu Cooper Flagg lorsqu'on lui a demandé de jauger sa prestation. « Évidemment, je n’ai pas très bien joué. Mais il faut passer à autre chose et se concentrer sur vendredi (contre Washington). J’étais excité, mais je suis surtout impatient de continuer. Évidemment, perdre le premier match comme ça fait mal, mais il faut aller de l’avant, tourner la page et se préparer. On sait qu’on peut faire bien mieux que ça. Il faut rester positif et se concentrer sur le prochain. C’est du basket. Ça ne va pas toujours dans ton sens. Ce ne sera jamais parfait. Mais il faut s’adapter et s’améliorer sur le moment. »

Personne n'envisage d'en tirer des conclusions hâtives, d'autant qu'un certain Victor Wembanyama n’avait pas non plus brillé lors de son tout premier match NBA. Il y a deux ans, face à ces mêmes Mavericks, le Français avait fini avec 15 points, 5 rebonds et 5 fautes, et les Spurs avaient perdu face à un grand Luka Doncic.

Le trac du premier match

Face à Victor Wembanyama justement, Cooper Flagg a mis du temps à trouver son rythme comme « meneur ».

Ses premiers tirs ont manqué de justesse, et son manque d’agressivité s’est fait sentir. Mais après la pause, il a montré un meilleur visage, notamment avec trois paniers consécutifs en fin de troisième quart-temps, dont un superbe layup inversé dans la raquette texane.

De quoi entrevoir le talent, même si la prestation globale reste en demi-teinte. Lui aussi ancien numéro 1 de la Draft, Anthony Davis a rappelé qu’il fallait relativiser. « C’est le premier match. Il reste un rookie, » souligne l'ancien intérieur des Lakers. « Quand arrive au Game 1, avec un stade plein et un match nationalement diffusé – tout le monde sur les réseaux parlait du duel Cooper Flagg contre Wemby. Alors oui, tu l’entends. Le trac du premier vrai match, c’est normal. Cela va bien se passer. C’est le premier match. On va tous être meilleurs. »

Un double-double à un poste qui n'est pas le sien

Même son de cloche chez Jason Kidd, qui a préféré retenir la bonne attitude du rookie. « J’ai trouvé que Cooper est resté dans le cadre du jeu et s'en sortir avec un double-double pour ses débuts, ce n’est pas mal du tout », remarque le coach. « Il a pris ce que la défense lui donnait. Il a fait les passes, plongé au sol… C’est un joueur qui ne va pas tirer à chaque ballon touché. Et je trouve qu’il est revenu plus agressif en deuxième mi-temps. Il a bien joué. Les statistiques ne le montrent pas forcément, mais personne ici n’est à son poste. Pour un rookie, il a été correct. Il va apprendre de ce match. Nous tous, d’ailleurs. Et nous ferons mieux la prochaine fois. »

Sur le banc, Kyrie Irving a joué les grands frères pendant le match, et Cooper Flagg n'a qu'une mission : récompenser le public texan. « (Il m’a dit) de garder la tête haute, » conclut-il à propos des conseils de Kyrie Irving. « Le match est long, il restait beaucoup de possessions, donc il fallait juste oublier ce qui s’était passé et continuer. J’ai senti beaucoup de soutien. Les fans étaient incroyables, très énergiques. On doit simplement leur donner plus de raisons de rester emballés, ça dépend de nous. Mais ils ont été formidables. »