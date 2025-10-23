Les Mavericks sous le choc de l’ouragan Wemby

Cela devait être la fête de Cooper Flagg, et la performance de Victor Wembanyama a tout éclipsé ! À Dallas, les spectateurs comme les acteurs sont restés bouche bée devant les 40 points à 15 sur 21 du Français, dont 7 dunks.

Et puis il y a sa défense avec ses trois contres et cette capacité à obliger les attaquants à y réfléchir à deux fois avant de shooter et l'agresser.

« Défensivement, il faut toujours compter sur lui », a souligné Jason Kidd. « Il peut défendre sur quelqu’un et tout de même contrer un tir extérieur. Il sera toujours là pour changer la trajectoire des tirs. Offensivement, il peut dribbler. A 2m13, et peu importe sa taille officielle, il a cette capacité à jouer ‘point center', ‘point forward', meneur. Son arsenal est en place, et il cause autant de problèmes en attaque qu'en défense. Ça le rend unique. »

Peut-être le meilleur joueur de Dallas, PJ Washington a été impuissant face à un tel phénomène. « Il a signé un très grand match, et il quasiment mis tous ses tirs. On doit faire du meilleur travail pour ne pas faire de fautes, et être plus solide. C'est un effort collectif. On ne peut pas laisser un seul joueur sur lui. »

Cooper Flagg l'a enfin vu en personne…

Et quand un journaliste en remet une couche auprès de Jason Kidd, le coach de Dallas soupire…

« En défense, il peut couvrir tout le terrain ! Il peut dunker sans sauter. Il est différent des autres ». Même son de cloche chez Washington : « En défense, il a contré des tirs, stoppé des alley-oops, coupé toutes les lignes de passe… On doit simplement faire un meilleur travail, être plus intelligents quand il est sur le terrain et prendre de meilleures décisions collectivement. »

Autre témoin de cette démonstration, Cooper Flagg. Auteur d'un double-double pour sa première en NBA, le numéro 1 de la Draft 2025 a découvert, de près, le phénomène Wemby. « J’avais évidemment vu des vidéos mais je ne l’avais jamais vu jouer en vrai, ni même rencontré… Mais les gars m'avaient dit qu'ils n'avaient jamais vu quelqu'un comme ça, et tu ne peux vraiment le comprendre que quand tu le vois en personne. »