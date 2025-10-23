Le MVP de la nuit | Victor Wembanyama n’a plus de temps à perdre !

Après huit mois sans disputer le moindre match officiel, la reprise de Victor Wembanyama était très attendue à l’occasion de ce derby entre Mavericks et Spurs. Trois minutes après le coup d'envoi, « Wemby » inscrit son premier panier grâce à un tir à mi-distance pris face à Dereck Lively, mais c’est dans le deuxième quart-temps que tout s’accélère.

Pour commencer, Stephon Castle envoie une passe lobée à « Wemby » qui se charge de conclure avec un « reverse dunk ». À deux minutes de la mi-temps, le Rookie de l’année 2024 enchaîne avec une feinte qui fait décoller P.J. Washington avant d’aller inscrire un deuxième dunk renversé tout en écopant d’une faute signée Anthony Davis.

Une palette offensive sans limites

« AD » est la prochaine victime de Victor Wembanyama puisque sur une isolation, il le feinte et prend un tir à mi-distance juste après, pour inscrire son deuxième 2+1 consécutif. À la pause, le Français pointe déjà à 21 points et 8 rebonds, mais il ne va pas s’arrêter en si bon chemin.

Dès la première minute de la deuxième mi-temps, « Wemby » contre Dereck Lively, remonte la balle et se retrouve, une nouvelle fois, face au pivot de Dallas. Place à un dribble entre les jambes puis un second dans le dos pour se créer un espace à 3-points et pouvoir dégainer. L’intérieur des Mavericks pense avoir le temps de contester le tir, mais il est trop en retard et il commet une faute tandis que la tentative de la star des Spurs trouve sa cible.

Dans le dernier acte, alors que San Antonio a déjà vingt points d’avance, Victor Wembanyama continue d’asseoir sa domination pour finir la partie avec 40 points, un record de franchise pour un match d’ouverture, à 15/21 au tir, 15 rebonds, 3 contres en moins de 30 minutes et sans perdre le moindre ballon ! Du jamais vu depuis que les balles perdues sont comptabilisées.

Dans le sillage du Français, les Spurs ont tranquillement pu s’imposer face à Dallas (125-92). « C'est une forme de message de la part de ce groupe, et c'est un message de ma part. Mais ce n'est que le début car il y a encore tellement de choses que je veux ajouter à mon jeu » sourit-il en conférence de presse, alors que les Spurs n'avaient plus gagné leur premier match de la saison depuis 2021.

Un match XXL sans perte de balle !

« C’est pour ça qu’on travaille ! On a tous nos propres batailles et nos épreuves, et Dieu sait qu’on a bossé dur cet été. Donc, c’est une récompense. Tous les rêves sont permis maintenant. Je suis juste heureux d’être de retour, parce qu’après ce que j’ai vécu, ça a une vraie signification » a-t-il lâché en bord de terrain.

Durant l’été, Victor Wembanyama a beaucoup travaillé sur sa condition physique qui était notamment au centre de son séjour en Chine. Un travail qui a payé sur cette rencontre puisqu’à plusieurs reprises, le Français s’est servi de son corps pour enfoncer Anthony Davis et se créer des espaces.

« Le sujet principal de mon été était mon développement physique et c’était la raison de mon voyage en Chine », explique le Français. « Ensuite, j’ai pu travailler sur mon jeu offensif avec Hakeem [Olajuuwon], ça ne pouvait être que bénéfique. »

Depuis la saison 1977/78, seuls Anthony Davis, Shaquille O’Neal et Moses Malone étaient parvenus à réaliser un match à 40 points et 15 rebonds, sans aucune perte de balle. Victor Wembanyama devient donc le quatrième joueur à rejoindre ce club assez restreint, et il prévient qu'après avoir frôlé le pire, il n'a plus de temps à perdre : « J’ai vu ce que c’était que d’être confronté à la possibilité de tout perdre… Je ne prends plus rien pour acquis désormais. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 ☆ SAN 46 33 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.