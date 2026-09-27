Paige Bueckers prête à affronter la pression des playoffs

Ce dimanche, Paige Bueckers disputera son premier match de playoffs WNBA lors de la série entre les Wings et les Valkyries. Une découverte pour la star de Dallas, même si elle connaît déjà les matchs couperets.

À UConn, elle ne voulait pas quitter l’université sans avoir remporté le titre NCAA. Avec Team USA, elle a ensuite découvert une autre forme de pression en remportant la médaille d’or lors de la dernière Coupe du monde.

« Je l’ai ressentie tous les jours, mais je devais être pleinement présente, être la meilleure coéquipière et la meilleure leader possible. Je devais me concentrer sur l’instant présent et prendre les possessions les unes après les autres », raconte Paige Bueckers à propos de sa dernière saison universitaire.

L’expérience internationale lui a également servi de préparation. « Le jeu FIBA m’a beaucoup aidée. J’ai pu voir l’intensité physique attendue et la pression de représenter son pays lorsque tout le monde veut remporter l’or. »

L’importance de chaque possession

Paige Bueckers espère désormais s’appuyer sur ces expériences pour réussir ses débuts en playoffs.

« La pression est encore plus forte, surtout dans une série au meilleur des trois matchs », reconnaît-elle toutefois. « Mais en tant que joueuse de basket, vous devez continuer à prendre du plaisir malgré cela. C’est pour ça qu’on travaille et c’est ce qui nous fait vivre. »

Pour espérer créer la surprise face aux Valkyries, les Wings disposeront toutefois de très peu de marge. Sans Alanna Smith, co-Défenseure de l’année la saison dernière, blessée depuis la Coupe du monde et forfait pour le Game 1, Dallas devra notamment trouver des solutions face à l’une des défenses les mieux organisées de la ligue.

Un contexte qui ne change pas l’approche de Paige Bueckers, déterminée à ne pas regarder plus loin que la possession suivante.

« On peut tellement vouloir gagner son premier match de playoffs qu’on oublie qu’on peut perdre la première possession », rappelle-t-elle. « C’est ce que j’ai appris lors de ma dernière année à la fac. Si je me concentre uniquement sur la victoire, j’en viens à oublier ce qu’il faut faire pour l’obtenir. »