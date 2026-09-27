Jalen Brunson transforme le « Saturday Night Live » en soirée des Knicks

Après avoir ramené le titre NBA à New York, Jalen Brunson s’est donc offert une autre institution de la ville. Comme annoncé il y a quelques semaines, le meneur des Knicks était l’hôte du premier épisode de la 52e saison du Saturday Night Live. Et il n’est pas venu seul.

Pour son monologue d’ouverture, le MVP des dernières Finals a vite transformé le Studio 8H en annexe du Madison Square Garden. D’abord en plaisantant sur Stephen A. Smith, incarné par Kenan Thompson, puis en évoquant son retour prochain au Garden, « exactement à l’endroit où Taylor (Swift) et Travis (Kelce) se sont mariés ».

Mais ce sont surtout ses coéquipiers qui ont animé la séquence. Karl-Anthony Towns a ainsi demandé s’il était possible de sortir pour six fautes sur le plateau du SNL. Lorsque Jalen Brunson lui a répondu que non, l’intérieur s’est réjoui : « Donc je peux rester ici pendant toute l’émission ? Parfait. »

Les Knicks se chambrent en direct

OG Anunoby a lui rappelé son tir manqué dans les dernières secondes du Game 4 des Finals face aux Spurs, récupéré puis converti par l’ailier pour sécuriser la victoire new-yorkaise. « C’était génial », a simplement lâché OG Anunoby devant un Jalen Brunson obligé d’encaisser.

Sans surprise, Josh Hart n’a pas manqué l’occasion d’en rajouter. Le partenaire de Jalen Brunson dans le Roommates Show lui a rappelé les 113 millions de dollars laissés sur la table lors de sa prolongation en 2024. Le meneur lui a répondu en lui demandant pourquoi il lui avait mis la main aux fesses après le titre en NBA Cup…

Les quatre Knicks ont finalement rejoint leur capitaine sur scène sous les chauds applaudissements du public.

« Je vais aborder ça exactement comme un match des Finals avec les Knicks », avait plaisanté Jalen Brunson. « Les trois premiers quarts de l’émission vont être horribles. Le dernier sketch sera incroyable. »

Le champion NBA est en tout cas devenu le cinquième joueur de l’histoire de la ligue, seulement, à présenter le Saturday Night Live, après Bill Russell, Michael Jordan, Charles Barkley et LeBron James.