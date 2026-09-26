Will Barton poursuit sa reconversion sur le banc des Wolves

La transition est rapide pour Will Barton. Moins d’un an et demi après avoir annoncé sa retraite, l’ancien arrière/ailier continue de gravir les échelons dans l’organigramme des Timberwolves.

Minnesota a annoncé plusieurs changements au sein de son staff, dont la promotion de Will Barton comme « player development associate ». La saison dernière, l’ancien joueur de Denver avait en effet effectué ses premiers pas sur un banc en devenant assistant des Iowa Wolves, l’équipe G-League affiliée à la franchise.

Il se rapproche donc de l’effectif NBA, dans un rôle davantage tourné vers le développement individuel des joueurs.

Une suite assez naturelle pour celui qui, durant la deuxième partie de sa carrière, avait progressivement endossé un rôle de vétéran et de mentor. À Denver, il avait notamment pas mal accompagné la progression de Michael Porter Jr, expliquant à l’époque qu’ils échangeaient régulièrement en dehors des terrains.

Une reconversion express

Choisi en 40e position de la Draft 2012, Will Barton a disputé 679 matchs de saison régulière en NBA, avec 11.2 points, 4.1 rebonds et 2.7 passes de moyenne. C’est surtout chez les Nuggets qu’il s’était installé, avec près de huit saisons sous le maillot de Denver, avant de terminer son parcours NBA entre Washington et Toronto.

Après des passages à l’étranger, il avait finalement raccroché en avril 2025 à 34 ans, avant d’intégrer quelques mois plus tard le staff d’Iowa.

Sa promotion intervient alors que Minnesota a largement réorganisé le banc de Chris Finch cet été. Après le départ de Micah Nori vers Portland, Pablo Prigioni a notamment été promu premier assistant, tandis que Daniel Brady et Tim Lewis rejoignent également le staff.

Pour Will Barton, cette deuxième saison dans le coaching se déroulera donc au plus près des joueurs des Wolves.