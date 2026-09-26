Napheesa Collier retrouve ses jambes au meilleur moment pour les Lynx

Les playoffs approchent et Napheesa Collier commence à retrouver ses jambes. Dimanche, face au Connecticut Sun, l’ailière des Lynx a ainsi terminé meilleure marqueuse de la rencontre avec 23 points à 9/16 aux tirs, auxquels elle a ajouté 5 rebonds et 2 interceptions.

C’était déjà son quatrième match à 20 points ou plus depuis son retour à la compétition, après avoir manqué les 27 premières rencontres de Minnesota. Une absence liée à deux opérations aux chevilles, en janvier puis en mars.

« Je pense que tout est encore en chantier », reconnaît-elle auprès de CT Insider. « Défensivement, j’ai encore beaucoup de chemin à parcourir, mais ma vitesse de pieds s’améliore. Ma capacité à effectuer des mouvements explosifs, qui était le plus difficile à cause du manque de force dans mes chevilles, s’améliore également, tout comme ma capacité à être physique sur la porteuse de balle. »

« Comme retrouver une Porsche toute neuve dans le garage »

Napheesa Collier avait d’ailleurs décidé de reprendre avant même de se sentir totalement remise, estimant que seule la compétition pouvait lui permettre de retrouver toutes ses sensations.

Son retour change évidemment beaucoup de choses pour des Lynx qui ont tout de même terminé avec le meilleur bilan de la saison régulière. Et Olivia Miles ne cache pas son soulagement de pouvoir évoluer à ses côtés.

« Avoir Phee, c’est comme retrouver une Porsche toute neuve dans le garage », sourit la rookie. « C’est quelque chose qui nous permet d’être excellentes. Je lui confierais ma vie. Elle joue incroyablement bien mais, surtout, elle possède cette approche maternelle et bienveillante du leadership qui nous permet de nous sentir en sécurité. En tant que meneuse rookie, j’ai moins de stress lorsqu’elle est sur le terrain parce qu’elle sait ce qu’elle fait. »

Même constat pour Cheryl Reeve, qui voit progressivement revenir la joueuse qui tournait à 22.9 points de moyenne la saison dernière et qui était en course pour le trophée de MVP.

« C’est la Phee que je connais, celle qui sort des écrans, coupe et reçoit le ballon au bon moment pour pouvoir attaquer », apprécie la coach. « Sa maturité et son humilité font également d’elle une joueuse spéciale et l’une des meilleures de la ligue. Qu’est-ce que cela signifie pour notre équipe ? Que nous avons une chance de réussir. »

D’autant qu’après avoir atteint les Finals en 2024, Napheesa Collier cherche toujours son premier titre WNBA.