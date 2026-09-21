Les Lynx trop fortes pour le Sun

Le contexte est toujours difficile pour le Sun, mais les joueuses de Rachid Méziane n’ont jamais baissé les bras, comme l’a encore montré la rencontre de dimanche face aux leaders. Toujours privées d’Olivia Nelson-Ododa et de Brittney Griner, les joueuses de Connecticut s’attendaient à souffrir dans le combat intérieur. Mais leur tâche s’est encore compliquée lorsque Saniya Rivers a dû quitter le parquet après seulement cinq minutes, touchée à la cheville.

Minnesota a, pour sa part, appliqué son plan à la lettre, en insistant dans la raquette par l’intermédiaire de Natasha Howard et de Napheesa Collier. Et lorsque l’ancienne de la maison Courtney Williams est également en réussite au tir, la tâche se complique considérablement ! En moins de sept minutes, le Sun s’est ainsi retrouvé dans les cordes, à 17 longueurs (6-23). L’affaire aurait pu en rester là, mais c’était compter sans l’abnégation de Connecticut, qui s’est battu jusqu’au bout pour revenir et rester dans le match.

Connecticut n’a rien lâché

Les tirs à 3-points de la paire Kneepkens-Jackson, puis ceux de Leïla Lacan, Diamond Miller et Nell Angloma, ont progressivement remis le Sun dans le droit chemin (26-39). Leïla Lacan a ensuite tenu son équipe à bout de bras jusqu’à la pause, avec 8 points, dont deux nouveaux paniers derrière l’arc, rappelant aux Lynx qu’elles allaient devoir se battre jusqu’au bout pour arracher la victoire (43-55).

Malgré les offensives du trio Miles-Howard-Collier, le Sun a réussi à maintenir la pression au retour des vestiaires, avec cette fois Diamond Miller pour faire mouche de loin à deux reprises, puis Gianna Kneepkens, également à 3-points sur un service de Leïla Lacan (56-66). Le bon passage de Raegan Beers et le tir primé d’Ashlon Jackson ont alors forcé les Lynx à réagir pour éviter une fin de match à suspense (69-76).

Après les tirs à 3-points de Kayla McBride et d’Olivia Miles, c’est finalement une séquence positive initiée par Dorka Juhasz qui a remis Minnesota à l’abri : deux paniers, puis un écran suffisamment solide pour permettre à Olivia Miles de filer vers le cercle (71-84). Natasha Howard a poursuivi dans le même registre en inscrivant trois paniers pour empêcher Connecticut de se rapprocher, jusqu’au tir à 3-points libérateur de Kayla McBride, qui a scellé le sort du match à 90 secondes du buzzer (82-97).

Victorieuses 101-89, les Lynx doivent désormais remporter leurs deux derniers matchs face à Indiana pour éviter de se faire coiffer au poteau par Golden State en tête de la ligue. Connecticut sera attendu à Washington demain, avant de disputer le dernier match de son histoire à Uncasville face à Toronto.