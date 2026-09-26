Tom Thibodeau de passage à Houston pour observer les Rockets

Viré par les Knicks à l’issue de la saison 2024/25, Tom Thibodeau n’est pas resté chez lui à ne rien faire et à attendre une nouvelle opportunité, qui n’est pas encore arrivée devant lui. Dès l’automne 2025, il a commencé « une tournée des popotes », avec des visites aux équipes universitaires et professionnelles. Pour écouter et partager son expertise. Il était notamment passé voir les Suns et les Celtics.

L’ancien double coach de l’année (2011, 2021) continue cette année, avec un passage par le training camp des Rockets. Ce jeudi et vendredi, il était présent aux entraînements, retrouvant aussi un ancien assistant désormais scout pour la franchise de Houston.

« Ed Pinckney a travaillé et coaché avec lui pendant plusieurs années », indique Ime Udoka en évoquant les saisons à Chicago et Minnesota de son hôte. « Je connais Thibodeau depuis plusieurs années et il fait le tour des équipes pour observer les camps d’entraînement. Il m’a demandé s’il pouvait passer et évidemment je n’avais aucun problème avec ça. »

Ancien de la maison Houston, quand il était assistant de Jeff Van Gundy entre 2003 et 2007, avant de rejoindre les Celtics auprès de Doc Rivers, puis de devenir « head coach » en 2010, Tom Thibodeau était « davantage dans l’observation », précise le coach des Rockets. « Il n’a pas dit grand-chose sur ce qu’on faisait. »

Le technicien a pris des notes, en espérant d’avoir à nouveau une chance de s’installer sur un banc, pour franchir la barre des 1000 rencontres dirigées en NBA et devenir le 35e coach seulement à atteindre ce cap. En effet, Tom Thibodeau émarge à 998 matches de saison régulière pour l’instant, avec 578 succès (58% de victoires).