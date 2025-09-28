Matchs
À Phoenix, Tom Thibodeau continue sa tournée des gymnases

Publié le 28/09/2025 à 13:46

Viré par les Knicks, Tom Thibodeau reste immergé dans le monde du basket. L'ancien coach multiplie les visites aux équipes universitaires et professionnelles, en partageant son expertise.

Tom ThibodeauOn le sait, Tom Thibodeau n'a qu'une seule passion dans la vie : le basket. Alors, même lorsqu'il n'a plus de poste, l'ancien coach des Bulls, des Wolves et des Knicks ne peut pas rester trop loin des terrains.

Récemment, il a ainsi rendu visite aux universités de St John’s et d'Alabama, accompagnant le coach de cette dernière fac, Nate Oats, lors de son passage au camp d'entraînement des Suns.

« Je connais Nate depuis longtemps », explique Jordan Ott, l'entraîneur de Phoenix. « J'ai connu Nate lorsqu'il était entraîneur dans un lycée du Michigan. Cela remonte à très longtemps. Quand on voit son parcours professionnel, c'est vraiment génial de le voir ici. C'est un esprit brillant. »

Et le nouveau coach de l'Arizona n'a pas non plus manqué de demander des conseils à l'ancien coach des Knicks.

« C'est génial d'avoir ces gars dans les parages. Ils me donnent des commentaires honnêtes. Coach Thibs vous dira les choses telles qu'elles sont. Nate, que je connais depuis longtemps, n'a aucun parti pris. Ils sont ravis d'être là en tant qu'observateurs, mais avoir ces grands esprits du basket dans la salle est vraiment utile. »

