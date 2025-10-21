Tom Thibodeau s’invite également à l’entraînement… des Celtics

Ces dernières semaines, Tom Thibodeau a suivi un « road trip » peu habituel. Remercié par les Knicks début juin, le technicien a démarré une série de passages au sein d'établissements universitaires et d'autres équipes de la ligue. Après les Suns ou le Thunder, il est dernièrement passé par… les Celtics.

Une formation de Boston que ses Knicks avaient éliminée lors des derniers playoffs, en demi-finale de conférence. À entendre Jaylen Brown, la visite de l'ancien assistant des Celtics – 2007-2010, avec le titre en 2008 – a été très bien vécue en interne.

« C'était génial d’avoir Thibs avec nous. Évidemment, ils nous ont éliminés l’année dernière. Donc le fait qu’il puisse nous donner certaines de ses impressions sur cette série, et certains éléments qu’ils avaient analysés sur nos joueurs ou même sur notre équipe, ça nous aide à progresser et à apprendre de ça », développe l'ailier.

Ce dernier avait d'ailleurs eu du mal à s'exprimer dans cette série. Alors que Jayson Tatum s'était blessé en cours de route, il avait bouclé ses six matchs avec 21 points de moyenne à seulement 40% aux tirs, dont 29% de loin.

« Perdre contre les Knicks, ça a fait mal. Alors avoir Thibs avec nous à l’entraînement aujourd’hui, en train d’expliquer certaines des choses qu’il a vues et qui les ont aidés à nous battre, ça ne peut que m’aider à m’améliorer, et à nous améliorer. Donc j’apprécie ça. Merci à Thibs d’avoir été là », salue Jaylen Brown.

Le respect de Joe Mazzulla et Mark Daigneault

Discours similaire pour son coach Joe Mazzulla, qui a pu échanger avec son homologue au cours de l'entraînement. « C’est évidemment l’un des meilleurs entraîneurs depuis longtemps. Il a travaillé ici, a gagné un titre ici. Le simple fait de l’avoir parmi nous me rend meilleur, rend notre organisation meilleure. Donc j’ai énormément de respect pour lui », apprécie ainsi le technicien du Massachusetts.

Avant lui, un autre coach de l'année avait eu l'honneur de la visite, plus tôt en octobre, du double vainqueur du trophée de Coach de l'année (2011, 2021) : Mark Daigneault. À sa demande, Tom Thibodeau a pu passer du temps avec le staff du Thunder, à prendre des notes sur son « carnet », et les dirigeants de la franchise d'Oklahoma City.

« Il faut beaucoup d’humilité pour quelqu’un qui a eu autant de succès, et qui a exercé aussi longtemps, pour se mettre dans cette position-là. Il a toujours été très bienveillant avec moi. Je n'avais jamais passé autant de temps avec lui, donc c’était sympa. Je le respecte énormément pour l’humilité dont il fait preuve en se mettant dans ce genre de situations pour continuer à apprendre, alors qu’il a cinq fois plus d’expérience que la plupart d’entre nous. Je lui tire mon chapeau », termine ainsi Mark Daigneault.