Kelly Oubre Jr. a choisi les Pacers pour retrouver du plaisir

À 30 ans, Kelly Oubre Jr. estime avoir encore beaucoup à apporter en NBA, et après trois saisons sous le maillot des Sixers, l’ailier a choisi de rejoindre Indiana pour deux ans, séduit par le style de jeu proposé par Rick Carlisle et la perspective d’évoluer aux côtés de Tyrese Haliburton.

« Il me reste beaucoup à donner et, si je devais choisir une équipe, ce serait les Pacers. Ils jouent vite, avec un peu de folie, mais aussi dans un très bon système dirigé par un grand entraîneur comme Rick Carlisle », a-t-il expliqué à HoopsHype. « Ils cochaient toutes les cases pour me permettre de revenir à mes racines et de reprendre du plaisir à jouer. »

Kelly Oubre Jr. ne renie pas pour autant son passage à Philadelphie. Mais après avoir évolué au sein d’une attaque construite sur le jeu placé, le vétéran voulait retrouver un basket plus conforme à ses qualités athlétiques.

« Philadelphie était formidable et j’ai adoré mon passage là-bas. Il n’y a aucune critique, mais le rythme était plus lent. Je suis un ailier, j’aime courir et jouer en transition. Et Hali est l’un des meilleurs dans ce domaine. »

Tyrese Haliburton, un facteur déterminant

Les deux joueurs entretenaient déjà une relation avant de devenir coéquipiers. Ils partagent notamment le même agent et ont déjà eu l’occasion de s’entraîner ensemble. De quoi rendre le choix d’Indiana presque évident pour Kelly Oubre Jr.

« Je serais idiot de dire que la présence de Tyrese n’a pas compté. C’est lui qui donne le ton ici. Avoir un leader aussi équilibré et lucide est très rare. Cela a joué un rôle important dans ma décision. »

De retour après une terrible rupture d’un tendon d’Achille, Tyrese Haliburton ne retrouvera probablement pas immédiatement son meilleur niveau. Kelly Oubre Jr. entend justement l’accompagner durant cette période délicate.

« Il est très mature, bien au-delà de son âge. Il possède désormais beaucoup d’expérience et quelques cicatrices de bataille. Quand il reviendra, je ne m’attends évidemment pas à ce qu’il soit tout de suite à 100 %. Mais je suis heureux d’être à ses côtés pour l’aider à retrouver son niveau et lui transmettre aussi ma vision du jeu. »

Le nouvel ailier des Pacers ne cache pas les ambitions collectives de son équipe. Deux ans après avoir atteint les Finals, Indiana veut retrouver rapidement les playoffs, puis tenter de se mêler à nouveau à la lutte pour le titre.

« Cette équipe était encore en finale il y a deux ans. Le premier objectif sera de la ramener en playoffs, puis de voir jusqu’où nous pourrons aller. Ce sera une bataille cette saison car la conférence Est s’est considérablement renforcée. Mais si nous trouvons notre rythme au bon moment, il n’y aura aucune limite. »

« Je suis un titulaire dans cette ligue »

A Indiana, son rôle exact reste toutefois encore à définir, et il y a de grandes chances que l’ancien Sixer enfile une fois de plus le costume de joker.

Kelly Oubre Jr. se dit prêt à accepter les choix de Rick Carlisle et à apporter son énergie et son agressivité, qu’il débute les rencontres ou qu’il sorte du banc. Mais le principal intéressé conserve une haute estime de ses qualités.

« Je suis un titulaire dans cette ligue. Mais, au bout du compte, je fais partie d’une équipe. Je ne joue pas au golf. Il m’a fallu du temps pour le comprendre lorsque j’étais plus jeune. Mon ego pouvait parler à ma place et me faire dire des choses qui heurtent et parfois complètement fausses. Maintenant, il faut simplement aller sur le terrain, jouer et voir ce qui se passe. »

Kelly Oubre Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 WAS 63 10:39 42.7 31.6 63.3 0.4 1.7 2.1 0.2 1.6 0.3 0.5 0.1 3.7 2016-17 WAS 79 21:15 42.1 28.7 75.8 0.8 2.5 3.3 0.6 2.5 0.7 0.6 0.2 6.3 2017-18 WAS 81 27:33 40.3 34.1 82.0 0.7 3.8 4.5 1.2 2.9 1.0 1.1 0.4 11.8 2018-19 PHO 40 29:30 45.3 32.5 76.1 1.2 3.7 4.9 1.6 2.8 1.4 1.8 1.0 16.9 2018-19 WAS 29 26:02 43.3 31.1 80.0 0.8 3.6 4.4 0.7 2.4 0.9 1.0 0.7 12.9 2019-20 PHO 56 34:31 45.2 35.2 78.0 1.2 5.3 6.4 1.5 3.4 1.3 1.5 0.7 18.7 2020-21 GS 55 30:40 43.9 31.6 69.5 1.5 4.5 6.0 1.3 2.2 1.0 1.3 0.8 15.4 2021-22 CHA 76 26:18 44.0 34.5 66.7 1.0 2.9 4.0 1.1 2.5 1.0 0.9 0.4 15.0 2022-23 CHA 48 32:15 43.1 31.9 76.0 1.4 3.8 5.2 1.1 2.9 1.4 1.3 0.4 20.3 2023-24 PHI 68 30:13 44.1 31.1 75.0 1.4 3.6 5.0 1.5 2.9 1.1 1.3 0.7 15.4 2024-25 PHI 60 34:38 47.0 29.3 75.1 1.6 4.5 6.1 1.8 3.0 1.5 1.3 0.5 15.1 2025-26 PHI 50 31:29 46.7 36.0 76.6 1.0 4.0 5.0 1.6 2.5 1.4 1.4 0.5 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.