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Kelly Oubre Jr. signe chez les Pacers

Publié le 1/07/2026 à 21:16 Twitter Facebook

NBA – Après trois saisons à Philadelphie, Kelly Oubre Jr. prend la direction de l’Indiana pour renforcer une équipe de nouveau ambitieuse.

Kelly Oubre Jr.

Après une année galère sportivement à cause de la blessure de Tyrese Haliburton, les Pacers entendent bien rebondir la saison prochaine et, pour ce faire, ils ont enregistré la signature de Kelly Oubre Jr. pour deux ans et environ 17 millions de dollars.

Une belle prise à l’aile, avec un joueur qui aligne plus de 15 points de moyenne depuis huit ans et qui peut aussi bien dépanner dans le cinq qu’en sortie de banc. Il faudra d’ailleurs voir si Rick Carlisle l’utilisera comme titulaire ou comme remplaçant, car Aaron Nesmith s’est installé au poste 3 d’Indiana depuis quatre ans.

Présent chez les Sixers depuis trois ans, mais poussé vers la sortie par l’arrivée de Dean Wade, Kelly Oubre Jr. s’offre en tout cas un nouveau défi à 30 ans, au sein d’une équipe qui va donc tenter de retrouver les hauteurs de la conférence Est. Également ciblé par les Lakers et les Blazers, il file à Indianapolis mais n’obtient pourtant pas cette grosse revalorisation salariale qu’il imaginait.

Kelly Oubre Jr. Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2015-16 WAS 63 10:39 42.7 31.6 63.3 0.4 1.7 2.1 0.2 1.6 0.3 0.5 0.1 3.7
2016-17 WAS 79 21:15 42.1 28.7 75.8 0.8 2.5 3.3 0.6 2.5 0.7 0.6 0.2 6.3
2017-18 WAS 81 27:33 40.3 34.1 82.0 0.7 3.8 4.5 1.2 2.9 1.0 1.1 0.4 11.8
2018-19 PHO 40 29:30 45.3 32.5 76.1 1.2 3.7 4.9 1.6 2.8 1.4 1.8 1.0 16.9
2018-19 WAS 29 26:02 43.3 31.1 80.0 0.8 3.6 4.4 0.7 2.4 0.9 1.0 0.7 12.9
2019-20 PHO 56 34:31 45.2 35.2 78.0 1.2 5.3 6.4 1.5 3.4 1.3 1.5 0.7 18.7
2020-21 GS 55 30:40 43.9 31.6 69.5 1.5 4.5 6.0 1.3 2.2 1.0 1.3 0.8 15.4
2021-22 CHA 76 26:18 44.0 34.5 66.7 1.0 2.9 4.0 1.1 2.5 1.0 0.9 0.4 15.0
2022-23 CHA 48 32:15 43.1 31.9 76.0 1.4 3.8 5.2 1.1 2.9 1.4 1.3 0.4 20.3
2023-24 PHI 68 30:13 44.1 31.1 75.0 1.4 3.6 5.0 1.5 2.9 1.1 1.3 0.7 15.4
2024-25 PHI 60 34:38 47.0 29.3 75.1 1.6 4.5 6.1 1.8 3.0 1.5 1.3 0.5 15.1
2025-26 PHI 50 31:29 46.7 36.0 76.6 1.0 4.0 5.0 1.6 2.5 1.4 1.4 0.5 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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