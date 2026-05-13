Un nouveau « rodéo » attend Kelly Oubre Jr. à la « free agency »

Alors qu’ils sont depuis peu à la recherche d’un successeur à Daryl Morey, les Sixers ont un paquet de dossiers estivaux à gérer. Parmi ceux-là, il y a celui de Kelly Oubre Jr., « free agent » non protégé cet été.

Le joueur de 30 ans a bouclé son troisième exercice à Philadelphie avec 14 points et 5 rebonds, soit un peu moins que lors des deux années précédentes. En playoffs, sa production a légèrement baissé au « scoring » (11.6 points en tout – mais 16 unités face aux Knicks) en restant solidement installé dans le cinq de Nick Nurse.

« Évidemment, je n’ai pas aimé la façon dont ça s’est terminé. Je dis toujours que j’aime finir là où je commence, et c’est un peu amer pour moi […] J’espère m’être rendu service en étant plus efficace, en ralentissant et en jouant un meilleur basket globalement, tout en continuant à grandir humainement parlant et en tant que joueur. Dieu l’a déjà écrit là-haut, on verra où les choses nous mènent », assure-t-il.

Même si c’est « écrit » comme il le dit, difficile de savoir ce que réserve l’avenir au gaucher, qui touchait cette saison 8.3 millions de dollars, à peu près le même niveau de salaire que Quentin Grimes, un autre des dossiers à gérer par Philadelphie. Les Sixers parviendront-ils à conserver les deux hommes, à la production similaire, qui devraient vouloir faire monter leur salaire ?

Le souvenir de l’été 2023

Une chose est sûre, Kelly Oubre Jr. avancera avec prudence. Par le passé, la « free agency » lui a parfois joué des tours. « J’adore être ici, bien sûr, mais ce n’est pas mon premier rodéo. J’ai tourné à une moyenne de 20 points dans cette ligue et je me suis quand même retrouvé à ne recevoir pratiquement aucun contrat. Mais au final, j’ai tellement appris. Le basket s’est réinventé pour moi à travers différents prismes tout au long de mon passage ici, et je serai éternellement reconnaissant de l’opportunité de jouer pour cette ville. »

L’ex-joueur des Wizards, des Suns ou des Warriors fait référence à son été 2023. Il venait effectivement de signer sa saison la plus prolifique en carrière, mais au sein d’une très faible équipe des Hornets. Laissé pour compte sur le marché, il avait signé au minimum à Philadelphie, moyennant environ 2 millions de dollars la saison. Il avait prolongé l’été suivant pour deux années de plus et 16 millions de dollars.

L’homme aux deux couleurs de cheveux a sans doute un peu plus convaincu ces trois dernières saisons, comme titulaire au sein d’une formation qui visait le haut de tableau à l’Est. Reste que l’ailier veut atterrir quelque part où il se sent « aimé » et qui soit adéquat pour sa famille.

« Je vais mettre mon bleu de chauffe et me mettre au travail. Mais ce que je fais, c’est pour ma famille. Je veux qu’ils puissent être stables quelque part et ne pas avoir à s’inquiéter de quoi que ce soit quand il s’agit de voir leur vie déracinée et de devoir gérer les choses à l’improviste. Je veux que mes enfants grandissent dans un environnement stable et dans un endroit où ils sont désirés », vise-t-il.

Kelly Oubre Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 WAS 63 10:39 42.7 31.6 63.3 0.4 1.7 2.1 0.2 1.6 0.3 0.5 0.1 3.7 2016-17 WAS 79 21:15 42.1 28.7 75.8 0.8 2.5 3.3 0.6 2.5 0.7 0.6 0.2 6.3 2017-18 WAS 81 27:33 40.3 34.1 82.0 0.7 3.8 4.5 1.2 2.9 1.0 1.1 0.4 11.8 2018-19 PHO 40 29:30 45.3 32.5 76.1 1.2 3.7 4.9 1.6 2.8 1.4 1.8 1.0 16.9 2018-19 WAS 29 26:02 43.3 31.1 80.0 0.8 3.6 4.4 0.7 2.4 0.9 1.0 0.7 12.9 2019-20 PHO 56 34:31 45.2 35.2 78.0 1.2 5.3 6.4 1.5 3.4 1.3 1.5 0.7 18.7 2020-21 GS 55 30:40 43.9 31.6 69.5 1.5 4.5 6.0 1.3 2.2 1.0 1.3 0.8 15.4 2021-22 CHA 76 26:18 44.0 34.5 66.7 1.0 2.9 4.0 1.1 2.5 1.0 0.9 0.4 15.0 2022-23 CHA 48 32:15 43.1 31.9 76.0 1.4 3.8 5.2 1.1 2.9 1.4 1.3 0.4 20.3 2023-24 PHI 68 30:13 44.1 31.1 75.0 1.4 3.6 5.0 1.5 2.9 1.1 1.3 0.7 15.4 2024-25 PHI 60 34:38 47.0 29.3 75.1 1.6 4.5 6.1 1.8 3.0 1.5 1.3 0.5 15.1 2025-26 PHI 50 31:29 46.7 36.0 76.6 1.0 4.0 5.0 1.6 2.5 1.4 1.4 0.5 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.