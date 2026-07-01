Kelly Oubre Jr. veut faire monter les enchères

Où évoluera Kelly Oubre Jr. la saison prochaine ? L’ailier gaucher, qui touchait environ 8 millions de dollars sur chacune de ses deux dernières saisons à Philadelphie, attise les convoitises et compte bien sonder le marché pour faire grimper sa valeur.

Pour l’heure, notre confrère Kelly Iko précise que Kelly Oubre Jr. a l’intention de rencontrer quatre équipes. Il écoutera sans doute avec attention les Sixers, sa franchise actuelle, mais il a également ouvert la porte à trois autres prétendants : les Pacers, les Blazers et les Lakers.

La piste de Philadelphie reste ouverte, même si elle a peut-être perdu un peu de force avec l’arrivée de Dean Wade, poste 3-4 évoluant dans un registre proche, capable de défendre dur et de constituer une menace derrière l’arc. Un profil qui doit permettre de seconder Paul George sur les ailes.

Le juste milieu à trouver entre garanties financières et projet sportif

Restent ensuite trois projets intéressants sur la table, à commencer par les Pacers, qui cherchent à se réarmer autour de Tyrese Haliburton. Le profil alléchant de Trey Murphy III avait déjà été sondé, et celui de Kelly Oubre Jr. intéresse aussi Indiana. Jusqu’à quel point ? C’est encore toute la question.

Les Blazers retrouvent également de l’attractivité avec le retour attendu de Damian Lillard, appelé à encadrer une équipe en développement qui vient aussi de s’offrir Ja Morant. Là encore, Kelly Oubre Jr. sera attentif à ce que la franchise de l’Oregon pourra lui proposer, en termes de salaire comme de projet sportif. Reste que Portland possède déjà deux joueurs bien installés à son poste, avec Deni Avdija et Toumani Camara.

L’état des lieux est bien différent du côté des Lakers, qui viennent de perdre LeBron James et qui ont donc des minutes à redistribuer sur les postes 3-4. Dans ce contexte, Kelly Oubre Jr. pourrait prétendre à un rôle conséquent, dans une franchise toujours exposée et ambitieuse.

Ce sera donc à l’intéressé d’écouter les arguments de chacun et de peser le pour et le contre dans chaque situation, entre les garanties financières qu’il pourra obtenir et le projet sportif dans lequel il pense pouvoir le mieux s’épanouir.

À l’issue de la dernière campagne de playoffs, il avait également insisté sur le fait de privilégier un endroit où il se sentira « aimé », et où sa famille pourra s’épanouir.

« Je vais mettre mon bleu de chauffe et me mettre au travail. Mais ce que je fais, c’est pour ma famille. Je veux qu’ils puissent être stables quelque part et ne pas avoir à s’inquiéter de quoi que ce soit quand il s’agit de voir leur vie déracinée et de devoir gérer les choses à l’improviste. Je veux que mes enfants grandissent dans un environnement stable et dans un endroit où ils sont désirés », avait-il déclaré.

Contrairement à l’été 2023, où il avait fini par signer pour le minimum avec Philadelphie, Kelly Oubre Jr. a davantage de cartes en main cette année. Et il compte bien s’en servir.

Kelly Oubre Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 WAS 63 10:39 42.7 31.6 63.3 0.4 1.7 2.1 0.2 1.6 0.3 0.5 0.1 3.7 2016-17 WAS 79 21:15 42.1 28.7 75.8 0.8 2.5 3.3 0.6 2.5 0.7 0.6 0.2 6.3 2017-18 WAS 81 27:33 40.3 34.1 82.0 0.7 3.8 4.5 1.2 2.9 1.0 1.1 0.4 11.8 2018-19 PHO 40 29:30 45.3 32.5 76.1 1.2 3.7 4.9 1.6 2.8 1.4 1.8 1.0 16.9 2018-19 WAS 29 26:02 43.3 31.1 80.0 0.8 3.6 4.4 0.7 2.4 0.9 1.0 0.7 12.9 2019-20 PHO 56 34:31 45.2 35.2 78.0 1.2 5.3 6.4 1.5 3.4 1.3 1.5 0.7 18.7 2020-21 GS 55 30:40 43.9 31.6 69.5 1.5 4.5 6.0 1.3 2.2 1.0 1.3 0.8 15.4 2021-22 CHA 76 26:18 44.0 34.5 66.7 1.0 2.9 4.0 1.1 2.5 1.0 0.9 0.4 15.0 2022-23 CHA 48 32:15 43.1 31.9 76.0 1.4 3.8 5.2 1.1 2.9 1.4 1.3 0.4 20.3 2023-24 PHI 68 30:13 44.1 31.1 75.0 1.4 3.6 5.0 1.5 2.9 1.1 1.3 0.7 15.4 2024-25 PHI 60 34:38 47.0 29.3 75.1 1.6 4.5 6.1 1.8 3.0 1.5 1.3 0.5 15.1 2025-26 PHI 50 31:29 46.7 36.0 76.6 1.0 4.0 5.0 1.6 2.5 1.4 1.4 0.5 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.