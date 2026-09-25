Tyrese Haliburton a profité de sa blessure pour se renforcer

L’heure du retour approche à grands pas pour Tyrese Haliburton. Environ quinze mois après sa rupture du tendon d’Achille, survenue lors du Game 7 des Finals NBA, le meneur des Pacers est prêt à retrouver les parquets.

Il doit ainsi reprendre avec ses coéquipiers lors du training camp et, d’après le GM Chad Buchanan, il ne devrait pas être soumis à la moindre restriction dans l’immédiat.

« Je pense qu’il sera à 100 % et pleinement opérationnel. Nous nous fierons à notre staff médical : s’il estime que Ty ou un autre joueur doit lever le pied certains jours, nous suivrons ses recommandations, tout en observant la manière dont son corps réagit. Mais je ne pense pas qu’il sera soumis à la moindre restriction dans l’immédiat. »

Plus fort physiquement

Durant sa saison blanche, le double All-Star n’a pas seulement travaillé pour retrouver ses sensations. Il en a également profité pour renforcer son corps, afin de mieux absorber les contacts qu’il subit régulièrement.

« Sur le terrain, je pense que vous verrez qu’il a particulièrement cherché à se renforcer physiquement. Il sait qu’il subit beaucoup de contacts pendant les matchs. Plus il sera capable de les encaisser, mais aussi de les provoquer, plus cela profitera à son jeu. Je pense donc que cet aspect-là sera quelque peu différent. »

Pas question, en revanche, de changer le style qui a fait de Tyrese Haliburton l’un des meilleurs meneurs de la ligue.

« Il vous dirait qu’il veut continuer à jouer comme il l’a toujours fait. Que cette blessure et les changements qu’elle a entraînés sur son corps ne modifieront pas son état d’esprit », poursuit Chad Buchanan. « C’est un joueur très intelligent. Blessé ou non, il pourra toujours s’appuyer sur cette qualité, qui restera au cœur de son jeu. »

Une saison passée dans l’ombre du staff

Même éloigné des terrains, l’ancien joueur des Kings n’avait d’ailleurs jamais vraiment quitté les Pacers. Tout au long de la saison dernière, il est resté très présent auprès de ses coéquipiers et du staff de Rick Carlisle.

« Il s’est dit : ‘Je veux rester auprès de l’équipe. J’aime passer du temps avec mes coéquipiers, voyager avec eux, vivre les matchs et réfléchir à la stratégie’ », raconte le GM. « Il était assis sur le banc aux côtés de nos entraîneurs, cherchant à comprendre ce qu’ils observaient et la manière dont ils réfléchissaient, tandis qu’eux-mêmes sollicitaient son avis pendant les matchs. »

Une manière pour Tyrese Haliburton de profiter de sa convalescence pour approfondir encore sa lecture du jeu.

« Il s’est dit : ‘Si je peux rester là, observer et comprendre les décisions prises par Rick et notre staff, cela m’aidera la saison prochaine lorsque je retrouverai les parquets.’ Au fond, Tyrese aime le basket, vit et respire basket, et en est totalement passionné » conclut ainsi le dirigeant de la franchise d’Indianapolis.

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.3 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.9 3.5 4.3 9.6 1.9 1.9 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 9 34 49.6 43.9 87.8 1.1 4.0 5.1 9.3 1.2 1.7 3.3 0.1 21.9 Total 144 33 47.4 41.4 85.0 0.8 2.9 3.7 7.1 1.5 1.6 2.2 0.5 14.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.