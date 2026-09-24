Le Dream domine encore le Liberty et verrouille la quatrième place

Le Dream avait besoin d’une victoire pour sécuriser l’avantage du terrain au premier tour des playoffs, et les joueuses de Karl Smesko n’ont pas laissé passer l’occasion. Deux jours après leur succès au Barclays Center (95-84), elles ont de nouveau dominé le Liberty (83-65).

Pourtant, privé de Breanna Stewart, ménagée en raison d’une douleur au genou gauche, New York démarre plutôt bien. Pauline Astier est titulaire et le Liberty vire en tête après le premier quart-temps (19-18). La Française avait déjà brillé cette saison face à Atlanta, avec 16 points, 8 rebonds et 5 passes en juin.

Mais tout bascule dans le deuxième quart-temps. New York ne trouve plus la cible et le Dream inflige un 23-7 à son adversaire pour regagner les vestiaires avec 15 longueurs d’avance (41-26).

Allisha Gray est la principale responsable des dégâts. L’arrière termine avec 24 points et Atlanta profite également des nombreuses pertes de balle new-yorkaises pour prendre définitivement le contrôle de la rencontre.

Une frayeur pour Angel Reese

Juste avant la pause, Atlanta se fait néanmoins une frayeur lorsque Angel Reese reçoit un coup au visage sur une faute offensive de Sabrina Ionescu, finalement transformée en faute flagrante de type I. L’intérieure, limitée à 6 points et 6 rebonds en 17 minutes, ne rejouera pas après la pause.

Sans Breanna Stewart, New York ne parvient jamais à revenir. Jonquel Jones compile tout de même 10 points et 14 rebonds mais le Liberty, trop maladroit et imprécis, ne menace jamais vraiment Atlanta après la pause.

Côté français, Marine Fauthoux, désormais engagée pour plusieurs années avec New York, inscrit 8 points. Pauline Astier ajoute 4 points et 3 rebonds tandis que Marine Johannès reste muette au scoring.

Atlanta termine ainsi la saison régulière à la quatrième place et bénéficiera de l’avantage du terrain au premier tour des playoffs. New York glisse de son côté jusqu’au huitième rang et retrouvera le Minnesota Lynx, tête de série numéro 1, pour un remake de la finale WNBA 2024…