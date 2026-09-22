Dans une ambiance de playoffs, le Dream valide son premier test à New York !

Le Dream est prêt pour les playoffs ! Avant d’attaquer les choses sérieuses, il lui restait deux tests à passer, et pas des moindres, avec deux derniers matchs de saison régulière sur le parquet du New York Liberty.

Les protégées de Karl Smesko ont brillamment franchi le premier obstacle en s’imposant 95-84 au Barclays Center, au terme d’un match globalement maîtrisé. Atlanta s’en est remis tour à tour à Jordin Canada, Allisha Gray, Rhyne Howard, Angel Reese et DeWanna Bonner, véritable facteur X avec ses 17 points en sortie de banc.

Si le Liberty a tout tenté pour combler son retard, il a manqué de régularité et d’efficacité, à l’image d’un nouveau match compliqué de Sabrina Ionescu (15 points à 3/12 au tir). L’apport du banc new-yorkais a également été trop limité avec seulement 8 points, notamment en raison du 0/6 au tir de Marine Johannès.

Pauline Astier lance parfaitement New York

Pauline Astier avait pourtant tenté de mettre son équipe sur les bons rails. Agressive vers le cercle et en transition, la Française inscrit 10 points dès le premier quart-temps pour permettre à New York de conserver une courte avance (24-23).

Dans le même temps, le Liberty est parvenu à contenir les deux principales menaces extérieures du Dream. Rhyne Howard et Allisha Gray ont ainsi manqué leurs cinq tentatives cumulées dans la première période.

La rencontre est restée serrée dans le deuxième quart-temps, aucune des deux équipes ne parvenant à prendre véritablement le contrôle. New York a toutefois gâché plusieurs occasions de creuser l’écart en terminant la première mi-temps à 1/13 derrière l’arc.

Atlanta en a profité dans les dernières secondes. DeWanna Bonner a capté un rebond offensif avant de marquer avec la faute à 3 secondes de la pause. Son 2+1 a permis au Dream de rejoindre les vestiaires avec trois longueurs d’avance (38-41).

Allisha Gray et Rhyne Howard changent de rythme

Muettes ou presque avant la pause, Allisha Gray et Rhyne Howard se sont réveillées au retour des vestiaires. La première a inscrit 12 points dans le troisième quart-temps, dont 7 lors d’un 9-2 infligé d’entrée par Atlanta. Rhyne Howard a ensuite pris le relais avec 10 points dans la période pour permettre au Dream de porter son avance à onze longueurs avant le dernier acte (62-73).

New York, qui avait joué la veille à Toronto, est revenu à -8 à plusieurs reprises sans jamais parvenir à se rapprocher davantage. Breanna Stewart a pourtant tout donné avec 27 points et 14 rebonds, tandis que Jonquel Jones a ajouté 18 points et 12 rebonds.

En face, Jordin Canada a terminé meilleure marqueuse d’Atlanta avec 19 points. Angel Reese a signé un nouveau double-double avec 18 points et 10 rebonds, alors que DeWanna Bonner (17 points) et Rhyne Howard (16 points) ont complété une prestation collective particulièrement solide.

Avec cette victoire, le Dream porte son bilan à 29 succès pour 14 défaites et se rapproche de l’avantage du terrain au premier tour des playoffs. Une nouvelle victoire face au Liberty mercredi, ou une défaite d’Indiana lors de l’un de ses deux derniers matchs, lui assurerait une place dans le Top 4.

La série de trois victoires de New York prend en revanche fin. Avec un bilan de 26-17, le Liberty sait désormais qu’il devra commencer sa campagne de playoffs loin du Barclays Center.