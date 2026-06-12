Pauline Astier marque de son camp et New York prend les commandes à l’Est

Vainqueur 104-90 à Atlanta, le Liberty a signé une sixième victoire consécutive grâce à une belle adresse extérieure (52%) et une grosse prestation collective, marquée par les nouvelles performances des Françaises Pauline Astier (16 points, 8 rebonds, 5 passes) et Marine Johannes (17 points). C’est la première fois de son histoire que le Liberty termine une rencontre avec cinq joueuses à 16 points et plus.

Dans cette rencontre de la Commissioner’s Cup entre les deux premiers de la conférence Est, le Liberty prend immédiatement les commandes avec un 8-1 puis un 11-3 porté par Jonquel Jones. Atlanta réagit toutefois rapidement grâce à un 8-0 qui lui permet de revenir à hauteur en fin de premier quart-temps. Malgré ce réveil du Dream, New York conserve un léger avantage après dix minutes (21-19).

Atlanta passe devant, Astier frappe au buzzer

Le début du deuxième quart-temps tourne à l’avantage des locales. Rhyne Howard (24 points) inscrit cinq points de suite et offre au Dream son premier avantage de la soirée. La réussite à 3-points d’Isobel Borlase permet même à Atlanta de compter jusqu’à six longueurs d’avance.

Mais New York répond avec un 11-2 pour reprendre le contrôle. Angel Reese (25 points) réduit l’écart à -4 dans les dernières secondes de la première période avant que Pauline Astier ne fasse exploser le banc du Liberty avec un shoot depuis son camp, au buzzer, pour donner sept points d’avance à New York à la pause (51-44).

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Au retour des vestiaires, Marine Johannes prend le relais avec un 3-points points qui porte l’avance à dix unités. Une fois de plus, le Dream s’accroche, et deux tirs primés consécutifs de Naz Hillmon et Rhyne Howard ramènent les deux équipes à égalité.

Sabally entre en scène

Une adresse longue distance retrouvée permet au Liberty de reprendre le contrôle. Jonquel Jones lance un 7-0, puis Rebekah Gardner et Raquel Carrera enchaînent deux nouveaux tirs primés. Sixième femme de luxe, Satou Sabally prend ensuite feu derrière l’arc avec deux paniers consécutifs qui font grimper l’écart à +18. New York boucle le troisième quart-temps avec une avance confortable : 80-64.

Atlanta jette ses dernières forces dans la bataille en début de quatrième quart-temps. Allisha Gray inscrit cinq points de suite pour ramener le Dream à onze longueurs. Mais là encore, la réponse du Liberty est immédiate avec un 6-0 conclu par un tir à 3-points de Leonie Fiebich. À cinq minutes du terme, Satou Sabally réussit son cinquième tir primé de la soirée pour porter l’écart à 91-73. La rencontre est alors pratiquement pliée.

Un dernier fait de jeu symbolise la frustration d’Atlanta : alors qu’Angel Reese pense inscrire un panier en contre-attaque lors d’un temps fort du Dream, un challenge aboutit à l’annulation du panier. Reese est sanctionnée d’une faute offensive puis d’une faute technique, mettant définitivement fin aux espoirs de remontée avec un revers 104-90.