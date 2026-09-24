« À la maison », Marcus Smart veut mettre son expérience au service des Rockets

Après sa renaissance chez les Lakers, on s’attendait à ce que Marcus Smart soit l’une des priorités de l’intersaison californienne. Sauf que l’offre qui lui a été soumise n’a pas été à la hauteur de ses espérances et c’est l’intéressé lui-même qui l’admet, en marge de sa première conférence de presse à Houston.

« J’ai tellement bien joué que leur dernière offre ne correspondait pas du tout à mon niveau, surtout quand tu vois les contrats de certains gars qui ont été bien moins performants que moi », a-t-il expliqué dans les colonnes du Houston-Chronicle. « Ils n’étaient pas prêts à m’offrir la sécurité demandée, contractuellement parlant. »

C’est alors que les Rockets sont donc venus à sa rencontre, avec une offre de 12 millions de dollars sur deux ans (mais avec la deuxième année en option). Une aubaine pour la franchise comme pour Marcus Smart, qui pourra refaire ses preuves dans un environnement spécial à ses yeux.

« Pour moi, il était surtout question de trouver l’endroit où je m’intégrerais le mieux », a-t-il continué. « Il y a plusieurs éléments importants, comme le fait que je sois originaire du Texas, ma relation avec Ime [Udoka] et certains membres du staff. Je sais ce qu’Ime apporte en matière d’état d’esprit. Je sais ce qu’il exige et le courant est toujours très bien passé entre nous. Donc pour moi, ça a été très important. »

La recrue parfaite pour ce groupe ?

Autre aspect déterminant : ce mélange intéressant qui existe entre les vétérans et les jeunes de Houston, 5e de la dernière saison régulière à l’Ouest, mais éliminé dès le premier tour des playoffs par… les Lakers.

« En plus de ça, il y a ce groupe, l’effectif en place ici, avec la présence de vétérans comme [Steven] Adams et Fred [VanVleet] », a ajouté Marcus Smart. « [Il y a aussi le fait de] pouvoir suivre la progression et le parcours de tous ces jeunes, sachant qu’avec un an d’expérience en plus, ils ont encore plus de vécu et de QI basket. »

Élément d’expérience, présent en NBA depuis 2014 et même sacré Défenseur de l’année en 2022, le meneur de 32 ans a tout du renfort idéal pour la bande de Kevin Durant, Amen Thompson et Alperen Sengun.

« J’arrive dans une équipe qui a déjà traversé des batailles ensemble. Donc je dois gagner leur confiance », a annoncé Marcus Smart, plus que prêt à se sacrifier pour le collectif d’Ime Udoka. « Mon rôle, c’est de m’intégrer et de faire mon possible pour placer tout le monde dans les meilleures dispositions et aider cette équipe à gagner. »

Marcus Smart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 BOS 67 26:59 36.7 33.5 64.6 0.9 2.4 3.3 3.1 2.6 1.5 1.3 0.3 7.8 2015-16 BOS 61 27:20 34.8 25.3 77.7 1.2 2.9 4.2 3.0 3.0 1.5 1.3 0.3 9.1 2016-17 BOS 79 30:51 35.9 28.3 81.2 1.0 2.9 3.9 4.6 2.4 1.6 2.0 0.4 10.6 2017-18 BOS 54 29:53 36.7 30.1 72.9 0.8 2.7 3.5 4.8 2.5 1.3 2.4 0.4 10.2 2018-19 BOS 80 27:30 42.2 36.4 80.6 0.7 2.2 2.9 4.0 2.5 1.8 1.5 0.4 8.9 2019-20 BOS 60 31:59 37.5 34.7 83.6 0.7 3.1 3.8 4.9 2.7 1.7 1.7 0.5 12.9 2020-21 BOS 48 32:56 39.8 33.0 79.0 0.8 2.7 3.5 5.7 2.6 1.5 2.0 0.5 13.1 2021-22 BOS 71 32:20 41.8 33.1 79.3 0.6 3.2 3.8 5.9 2.3 1.7 2.2 0.3 12.1 2022-23 BOS 61 32:05 41.5 33.6 74.6 0.8 2.4 3.1 6.3 2.8 1.5 2.3 0.4 11.5 2023-24 MEM 20 30:15 43.0 31.3 76.8 0.3 2.4 2.7 4.3 2.7 2.1 3.1 0.3 14.5 2024-25 WAS 15 18:40 44.0 39.2 68.6 0.3 1.7 1.9 2.5 1.5 1.1 1.3 0.2 9.3 2024-25 MEM 19 21:03 35.8 32.2 83.3 0.7 1.5 2.3 3.7 1.6 1.2 1.8 0.3 8.7 2025-26 LAL 62 28:32 39.5 33.1 82.2 0.6 2.2 2.8 3.0 2.6 1.4 1.5 0.4 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.