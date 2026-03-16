Marcus Smart redevient un joueur d’impact

Cadre des Celtics jusqu’en 2023, Marcus Smart a ensuite été envoyé à Memphis. Un tournant pour lui et pour Boston, qui remportera le titre dès 2024 tandis que son ancien défenseur vivait une saison en enfer chez les Grizzlies.

Touché au tendon, en janvier 2024, d’une main droite meurtrie au fil des saisons, le meneur de jeu a été longtemps bloqué à l’infirmerie et ses performances dans le Tennessee étaient moindres, vu ses standards des années passées. Si bien qu’en début de saison 2024/25, la franchise, qui doit aussi gérer le dossier Ja Morant à l’époque, pousse pour le faire jouer malgré ses soucis physiques.

« Je voulais être à 100%, donner tout ce que j’avais. Je travaillais dans cette direction mais on me disait que les médecins annonçaient que j’étais prêt », se souvient-il. « Je répondais qu’il y avait l’avis médical mais aussi mes sensations. L’opération s’était bien passée mais physiquement, mon doigt était toujours faible. Ils ne voulaient pas l’entendre et insistaient pour que je joue. »

L’aventure se termine mal, avec un transfert vers Washington. Sportivement, ce passage aux Wizards n’a pas un grand intérêt mais, précise Marcus Smart, « c’était génial. J’avais simplement à être en bonne santé. C’était l’essentiel ».

« Il se bat chaque soir. Ce n’est pas toujours joli mais son niveau de compétition est toujours au sommet et on a besoin de joueurs comme ça »

Puis, l’été dernier, le voilà aux Lakers après deux saisons moyennes. Pourra-t-il se relancer ? En tout cas, pour JJ Redick, Los Angeles « avait besoin » de lui, de sa « défense » et de sa « voix ». Le coach parvient à convaincre l’ancien de Boston avec deux autres arguments : s’il rejoint la Californie, il jouera beaucoup et pour une franchise compétitive.

Pari réussi puisque, au fil des mois, le joueur a gagné en impact et plusieurs chiffres le démontrent : il a provoqué 19 passages en force, le deuxième total de la saison, et son +/- est le meilleur de l’équipe de Los Angeles, à +209.

« Il se bat chaque soir. Ce n’est pas toujours joli mais son niveau de compétition est toujours au sommet et on a besoin de joueurs comme ça. Il nous donne l’exemple sur le terrain, et en dehors », explique Austin Reaves. « Chaque match, il fait quelque chose de différent pour nous aider à gagner », ajoute Luka Doncic. « Il a un impact sur nos victoires », poursuit JJ Redick.

Même ses adversaires remarquent que Marcus Smart se rapproche de son niveau d’antan et apporte beaucoup à sa nouvelle équipe. « Il ajoute une pointe de combativité et un défenseur que les Lakers n’avaient pas il y a un an », analyse Chris Finch, coach des Wolves qui furent les bourreaux des Lakers au premier tour des playoffs 2025. « Un gars qui peut défendre sans véritable aide défensive. Ce qui est capital, surtout en playoffs. »

Marcus Smart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 BOS 67 26:59 36.7 33.5 64.6 0.9 2.4 3.3 3.1 2.6 1.5 1.3 0.3 7.8 2015-16 BOS 61 27:20 34.8 25.3 77.7 1.2 2.9 4.2 3.0 3.0 1.5 1.3 0.3 9.1 2016-17 BOS 79 30:51 35.9 28.3 81.2 1.0 2.9 3.9 4.6 2.4 1.6 2.0 0.4 10.6 2017-18 BOS 54 29:53 36.7 30.1 72.9 0.8 2.7 3.5 4.8 2.5 1.3 2.4 0.4 10.2 2018-19 BOS 80 27:30 42.2 36.4 80.6 0.7 2.2 2.9 4.0 2.5 1.8 1.5 0.4 8.9 2019-20 BOS 60 31:59 37.5 34.7 83.6 0.7 3.1 3.8 4.9 2.7 1.7 1.7 0.5 12.9 2020-21 BOS 48 32:56 39.8 33.0 79.0 0.8 2.7 3.5 5.7 2.6 1.5 2.0 0.5 13.1 2021-22 BOS 71 32:20 41.8 33.1 79.3 0.6 3.2 3.8 5.9 2.3 1.7 2.2 0.3 12.1 2022-23 BOS 61 32:05 41.5 33.6 74.6 0.8 2.4 3.1 6.3 2.8 1.5 2.3 0.4 11.5 2023-24 MEM 20 30:15 43.0 31.3 76.8 0.3 2.4 2.7 4.3 2.7 2.1 3.1 0.3 14.5 2024-25 WAS 15 18:40 44.0 39.2 68.6 0.3 1.7 1.9 2.5 1.5 1.1 1.3 0.2 9.3 2024-25 MEM 19 21:03 35.8 32.2 83.3 0.7 1.5 2.3 3.7 1.6 1.2 1.8 0.3 8.7 2025-26 LAL 56 28:31 40.3 34.0 80.7 0.6 2.2 2.8 2.8 2.6 1.4 1.5 0.4 9.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.