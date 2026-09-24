Pour être plus efficace, Ausar Thompson doit davantage penser à lui

Chez les Thompson, les chèques et les devoirs de vacances vont ensemble. En effet, Amen et Ausar Thompson ont chacun prolongé cet été (208 millions de dollars pour le premier, 155 pour le second), avant d’annoncer les domaines sur lesquels ils ont travaillé durant l’intersaison. Avec un grand axe de progression : le shoot extérieur.

Les deux frères sont en effet des énormes athlètes, très forts en défense, mais bien plus limités en attaque. Encore davantage quand on regarde le joueur de Detroit, très timide offensivement et qui refuse beaucoup de tirs assez ouverts. La saison passée, il prenait 84% de ses tirs à moins de trois mètres du cercle et dès qu’il s’écarte de cette distance, sa maladresse grimpe de manière significative…

Résultat : son agressivité offensive est fluctuante. Ce qui n’est pas la meilleure des choses pour lui ni pour ses coéquipiers. Il en est pleinement conscient.

« Il y a une chose dite par beaucoup de monde : quand on pense trop aux autres, on devient égoïste », dit-il au Detroit Free Press. « C’est un ajustement à faire pour moi car je peux profiter de ma taille ou attaquer un duel avantageux mais je vois alors quelqu’un, qui n’a pas le même avantage que moi, et je lui fais la passe. Je ne dois pas être trop altruiste, car c’est être égoïste et je peux aider l’équipe en attaquant mon adversaire direct. »

Il sera un « sacré joueur » en franchisant un cap offensif

Pour devenir plus efficace, individuellement comme pour ses coéquipiers, Ausar Thompson ne doit pas fuir les duels et doit être plus tranchant. Lui qui aime shooter près du cercle doit aussi gagner en adresse aux lancers-francs, pour récompenser ses pénétrations. Surtout qu’avec son impact physique, il peut faire très mal.

« Je me vois devenir plus agressif », annonce-t-il. « Pas juste pour shooter, mais si je le peux, je dois prendre les tirs. Je dois être agressif pour aller au panier, aux lancers-francs. Je dois aller dans la raquette, attirer la défense, car, en plus de ce que je fais en défense et au rebond, ça me permettra de devenir un sacré joueur. »

Il est évidemment que l’ailier des Pistons ne se transformera pas en Kevin Durant ou Stephen Curry. Néanmoins, il peut gagner en adresse, devenir un peu plus fiable et ainsi peser de manière plus forte en attaque.

« Je me concentre sur mon geste, ma technique », précise ainsi le frère d’Amen. « Car ça ne concerne pas que mon tir extérieur, ce sont aussi des shoots près du cercle. »

Ausar Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 DET 63 25:08 48.3 18.6 59.7 2.0 4.3 6.4 1.9 2.8 1.1 1.3 0.9 8.8 2024-25 DET 59 22:31 53.5 22.4 64.1 1.9 3.3 5.1 2.3 2.8 1.7 1.4 0.7 10.1 2025-26 DET 73 25:58 52.5 25.0 57.1 2.1 3.7 5.7 3.1 2.7 2.0 1.5 0.9 9.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.