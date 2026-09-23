Amen Thompson ne veut pas seulement progresser au shoot

Avant même ses débuts en NBA, le profil d’Amen Thompson intriguait. Celui d’un ailier ultra-mobile capable de défendre sur les cinq postes. Il y a trois ans, les Rockets ont donc décidé de miser sur lui en le sélectionnant en quatrième position de la Draft, et ils n’ont pas été déçus.

Au point que la franchise texane lui a proposé un véritable pont d’or cet été : 208 millions de dollars sur cinq ans. Un contrat que le Californien a évidemment accepté et qui le motive à aller chercher un titre à Houston.

« Cette prolongation représente beaucoup pour moi », a-t-il affirmé lors du Media Day de son équipe, qui a eu lieu hier. « J’ai le sentiment d’être un élément important de l’équipe et je pense que les dirigeants partagent cet avis. Être de retour et avoir cette stabilité pour les prochaines années me donne envie de me mettre au travail. Je veux ramener un titre de champion à Houston : voilà mon objectif. »

« Je veux être l’un des meilleurs défenseurs »

Un contrat d’autant plus symbolique que la fin de saison des Rockets avait été frustrante pour Amen Thompson, aussi bien collectivement, avec une élimination au premier tour des playoffs, qu’individuellement.

Absent des All-Defensive Teams, il veut retrouver sa place parmi les références de la ligue dans ce domaine.

« Bien sûr [ne pas avoir été dans les All-Defensive Teams me motive]. Honnêtement, je savais que je ne méritais pas d’y figurer la saison dernière. Mais je veux devenir l’un des meilleurs défenseurs de la ligue et intégrer ces équipes chaque année. Cela m’a donc clairement motivé, surtout en voyant Ausar être sélectionné et pas moi. »

« Je ne pense pas qu’il me manque grand-chose [pour y figurer de nouveau] », a-t-il ajouté. « Pour être honnête, j’ai commencé la saison en pensant que j’allais forcément être sélectionné, et malgré cela, je n’en étais pas loin. Mais j’ai compris que rien ne m’était garanti. Je dois aller sur le terrain et faire ce que je sais faire. Je pense qu’en procédant ainsi, tout se passera bien. »

Pour cela, il aura la chance de côtoyer un mentor de choix la saison prochaine : Marcus Smart. Recruté cet été par Houston, le DPOY 2022 avait encore montré la saison passée tout ce qu’il pouvait apporter dans ce domaine.

« Quand je vois l’énergie qu’il apporte, son savoir-faire des deux côtés du terrain, ça me fait un autre gars auprès duquel je peux apprendre », a détaillé Amen Thompson. « Qui plus est, c’est un ancien Défenseur de l’Année. Il va beaucoup m’apporter. Il connaît toutes les petites combines liées à la défense. Il faut que j’en apprenne certaines. »

« J’ai travaillé sur tout »

Mais au-delà de l’aspect défensif, c’est surtout en attaque que le jeune arrière doit encore progresser. Propulsé au poste de meneur la saison passée en raison de l’absence de Fred VanVleet, son manque de menace à longue distance a toutefois parfois pesé sur l’attaque des Rockets.

Sans surprise, Amen Thompson a donc beaucoup travaillé son tir cet été. Mais pas uniquement.

« J’ai envie de devenir le meilleur joueur possible. Je sais que vous avez envie de m’entendre dire que j’ai travaillé le shoot, mais j’ai fait un peu de tout. J’ai fait de la défense, de l’exécution de systèmes, travaillé pour être un meilleur leader… Et bien sûr du shoot en plus de tout ça » confirme-t-il.

Avec le retour de blessure du champion NBA 2019, Amen Thompson pourra également retrouver une configuration qui lui convient davantage sur les lignes arrières, sans avoir à assumer seul la création.

« J’ai toujours aimé avoir un gars capable de porter la balle à mes côtés. Avec Fred [VanVleet], on va pouvoir se partager les responsabilités. On est tous les deux capables de jouer avec et sans ballon, donc c’est parfait. »

Amen Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 HOU 62 22:23 53.6 13.8 68.4 2.4 4.2 6.6 2.6 2.3 1.3 1.5 0.6 9.5 2024-25 HOU 69 32:15 55.7 27.5 68.4 2.8 5.4 8.2 3.8 2.4 1.4 2.0 1.3 14.1 2025-26 HOU 79 37:23 53.4 21.6 77.9 3.0 4.8 7.8 5.3 2.2 1.5 2.4 0.6 18.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.