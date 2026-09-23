À Philadelphie, Anfernee Simons s’appuie sur les leçons de Portland

Pourquoi avoir choisi Philadelphie ? Pour Anfernee Simons, la réponse tient autant aux ambitions des Sixers qu’à la possibilité de retrouver la lumière après une demi-saison sans relief aux Bulls.

Après avoir goûté à la pression d’un candidat au titre à Boston, sans pouvoir finalement disputer les playoffs en raison de son transfert, l’ancien joueur de Portland voulait rejoindre une équipe capable de lui offrir une véritable chance de s’exprimer au printemps.

« Pour moi, il s’agissait de jouer sur une grande scène », a-t-il expliqué dans le podcast de Tracy McGrady et Vince Carter. « J’avais eu l’occasion de le faire à Boston, puis le transfert est arrivé et je n’ai pas pu participer aux playoffs. J’étais très enthousiaste à cette idée. Il fallait donc que je trouve une équipe qui me corresponde, avec laquelle je puisse aller en playoffs et montrer ce que je suis vraiment capable de faire. Et désormais, avec toutes ces arrivées importantes, j’ai aussi l’occasion de remporter un titre. »

Un rôle de sixième homme qu’il connaît bien

Anfernee Simons avait déjà été convaincu par le projet après l’arrivée de Jaylen Brown. La signature de LeBron James a ensuite fait basculer Philadelphie dans une autre catégorie. Avec LeBron James, Jaylen Brown, Joel Embiid, Tyrese Maxey et VJ Edgecombe, les Sixers disposeront d’une importante force de frappe.

Dans cet effectif particulièrement dense, Anfernee Simons devrait principalement être utilisé comme sixième homme, avec la mission d’apporter des points lorsque les titulaires souffleront.

Même s’il se considère toujours comme un titulaire NBA, l’arrière ne vit pas ce nouveau statut comme une rétrogradation. Au contraire, il estime que son expérience face aux meilleurs joueurs de la ligue peut lui permettre de faire de gros dégâts contre les « second units ».

« Evidemment, on possède cette confiance en soi qui nous fait penser qu’on est un titulaire », a-t-il poursuivi. « Le rôle sera différent puisque je sortirai peut-être du banc. Mais j’aborde les matchs en me disant que j’ai déjà rivalisé avec des titulaires. Ce sera donc encore plus facile pour moi face aux remplaçants. »

Une approche qu’il a justement développée lors de ses premières saisons à Portland. Peu utilisé à son arrivée en NBA, Anfernee Simons s’était rapproché de plusieurs vétérans ayant eux-mêmes dû gravir les échelons.

Les conseils des anciens de Portland

« Norman Powell m’a beaucoup aidé, tout comme CJ McCollum », a-t-il rappelé. « Ce sont des joueurs qui ne sont pas arrivés dans la ligue avec une place de titulaire. Damian Lillard, lui, a été titulaire immédiatement et il est rapidement devenu All-Star. Mais les autres ont dû faire leur chemin. Je me suis rapproché d’eux parce que j’étais dans la même situation. J’avais beaucoup de potentiel, mais je ne jouais peut-être pas encore et j’étais encore à quelques années de pouvoir vraiment contribuer. »

Norman Powell et CJ McCollum n’ont pas été ses seuls guides. Rodney Hood et Evan Turner ont également aidé le jeune arrière à comprendre qu’un joueur persuadé d’avoir le niveau pour débuter devait malgré tout apprendre à parfaitement remplir une mission plus limitée.

« Ces gars m’ont aidé à construire ma confiance », a ajouté Anfernee Simons. « Rodney Hood et Evan Turner m’ont appris ce qu’il fallait faire pour tenir un véritable rôle, que ce soit en sortie de banc ou autrement. Ils me disaient toujours : ‘Tu es peut-être un titulaire, mais en attendant de le devenir, tu dois apprendre à remplir un rôle et à bien le faire.’ »

À Philadelphie, le contexte est désormais différent, mais la leçon reste la même. Derrière un cinq majeur riche en superstars, Anfernee Simons devra accepter un rôle plus réduit à l’entre-deux tout en restant capable de peser fortement sur les rencontres. Exactement comme les vétérans de Portland le lui avaient appris à ses débuts.

Anfernee Simons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 POR 20 7:03 44.4 34.5 56.3 0.2 0.5 0.7 0.7 0.5 0.1 0.6 0.0 3.8 2019-20 POR 70 20:42 39.9 33.2 82.6 0.4 1.8 2.2 1.4 1.9 0.4 0.9 0.1 8.3 2020-21 POR 64 17:15 41.9 42.6 80.7 0.2 2.0 2.2 1.4 1.5 0.3 0.7 0.1 7.8 2021-22 POR 57 29:29 44.3 40.5 88.8 0.5 2.2 2.6 3.9 1.9 0.5 2.0 0.1 17.3 2022-23 POR 62 35:01 44.7 37.7 89.4 0.3 2.3 2.6 4.1 2.3 0.7 2.1 0.2 21.1 2023-24 POR 46 34:23 43.0 38.5 91.6 0.5 3.2 3.6 5.5 2.1 0.5 2.7 0.1 22.6 2024-25 POR 70 32:45 42.6 36.3 90.2 0.4 2.3 2.7 4.8 1.7 0.9 2.0 0.1 19.3 2025-26 BOS 49 24:32 44.0 39.5 88.9 0.5 1.9 2.4 2.4 1.7 0.6 1.1 0.1 14.2 2025-26 CHI 6 28:20 43.8 32.0 100.0 0.8 2.0 2.8 3.0 2.0 0.0 2.2 0.3 15.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.