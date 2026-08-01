Anfernee Simons sera le sixième homme des Sixers

« J’ai senti que j’étais vraiment voulu. » C’est ainsi qu’Anfernee Simons a en partie décrit son arrivée à Philadelphie. On était alors début juillet et le recrutement important de la franchise, c’était Jaylen Brown. On sait désormais que les Sixers ont séduit LeBron James en plus. Une sacrée recrue dont les effets se font déjà ressentir, avec un maillot qui s’arrache et des retombées économiques significatives attendues dans la ville.

Comment l’ancien de Portland a-t-il appris la nouvelle ? « C’est évident qu’on voit ce qu’il se passe dans les médias et on voit que LeBron peut potentiellement venir. Mais moi, je dois le voir pour le croire », raconte-t-il au podcast de Vince Carter et Tracy McGrady. « Je ne me souviens pas ce que je faisais, peut-être que je m’entraînais et ou que je me réveillais. J’ai vu l’annonce et me suis dit que c’était dingue. »

Avec Tyrese Maxey, Jaylen Brown, LeBron James et Joel Embiid, plus un cinquième joueur qui pourrait être Kentavious Caldwell-Pope, les Sixers possèdent désormais le cinq majeur le plus impressionnant et étoilé de la ligue. Ce qui ne sera pas un gage de réussite pour remporter le titre dans une NBA désormais dominée par la profondeur d’effectif, la continuité et la polyvalence générale.

Pour Anfernee Simons, ce sera synonyme de sortie de banc. Lui qui avait connu les joies de la titularisation et des saisons à plus de 20 points de moyenne pendant plusieurs années à Portland, après le départ de CJ McCollum, puis celui de Damian Lillard qui va lui permettre de prendre les commandes de l’attaque. La saison passée, à Boston comme Chicago, il était de nouveau sixième homme. Et c’est le destin qui l’attend en Pennsylvanie.

« J’ai confiance en moi et j’estime être un titulaire mais c’est clair que le rôle est différent. Je vais peut-être sortir du banc mais mon état d’esprit, c’est que j’ai déjà évolué à haut niveau avec des titulaires. Donc ce sera encore plus facile pour moi d’entrer en jeu, de jouer contre des remplaçants », annonce-t-il.

Anfernee Simons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 POR 20 7:03 44.4 34.5 56.3 0.2 0.5 0.7 0.7 0.5 0.1 0.6 0.0 3.8 2019-20 POR 70 20:42 39.9 33.2 82.6 0.4 1.8 2.2 1.4 1.9 0.4 0.9 0.1 8.3 2020-21 POR 64 17:15 41.9 42.6 80.7 0.2 2.0 2.2 1.4 1.5 0.3 0.7 0.1 7.8 2021-22 POR 57 29:29 44.3 40.5 88.8 0.5 2.2 2.6 3.9 1.9 0.5 2.0 0.1 17.3 2022-23 POR 62 35:01 44.7 37.7 89.4 0.3 2.3 2.6 4.1 2.3 0.7 2.1 0.2 21.1 2023-24 POR 46 34:23 43.0 38.5 91.6 0.5 3.2 3.6 5.5 2.1 0.5 2.7 0.1 22.6 2024-25 POR 70 32:45 42.6 36.3 90.2 0.4 2.3 2.7 4.8 1.7 0.9 2.0 0.1 19.3 2025-26 BOS 49 24:32 44.0 39.5 88.9 0.5 1.9 2.4 2.4 1.7 0.6 1.1 0.1 14.2 2025-26 CHI 6 28:20 43.2 31.4 100.0 0.8 2.0 2.8 3.0 2.0 0.0 2.2 0.3 15.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.