Anfernee Simons a senti que les Sixers le voulaient vraiment

Anfernee Simons a été très courtisé durant les premiers jours de la « free agency ». L’arrière a finalement décidé de poser ses valises à Philadelphie, alors que plusieurs équipes cherchaient à le recruter, dont les Warriors et les Mavericks. Mais si l’ancien joueur des Bulls a arrêté son choix sur les Sixers, c’est notamment grâce à Jameer Nelson, le vice-président des opérations basket de la franchise de Pennsylvanie.

« Évidemment, je prenais des appels de différentes équipes et j’ai eu un appel de Jameer, qui a aussi appelé mes parents », explique Anfernee Simons. « C’est une chose que les autres équipes n’ont pas faite. C’est l’un des principaux arguments qui m’ont convaincu de venir ici, parce que j’ai senti que j’étais vraiment voulu. »

À Philadelphie, Anfernee Simons va apporter de l’adresse extérieure, un élément qui avait manqué aux Sixers la saison dernière. Lors de la campagne 2025/26, les hommes de Nick Nurse n’affichaient que 34.9 % de réussite à 3-points, soit le huitième plus mauvais pourcentage de la ligue.

Entre Joel Embiid et Jaylen Brown

De son côté, Anfernee Simons sort d’une saison à 38.5 % derrière l’arc. La nouvelle recrue des Sixers espère ainsi profiter de l’attraction générée par Joel Embiid pour obtenir des tirs ouverts.

« La plupart du temps, l’attention est portée sur lui », décrit Anfernee Simons à propos de son nouveau coéquipier. « J’adore prendre des catch-and-shoots si le jeu me le permet. Cela facilite les choses pour tout le monde, et ça me permettra de trouver plus facilement ma place en écartant le jeu pour lui. »

Au vu de la profondeur de l’effectif à disposition de Nick Nurse, Anfernee Simons devrait surtout apporter ses qualités en sortie de banc. Un rôle qu’il avait connu aux Blazers avant le départ de Damian Lillard, et qu’il a retrouvé la saison dernière avec les Celtics puis les Bulls.

Une fois sur le terrain, il devra aussi partager le cuir avec Tyrese Maxey ou Jaylen Brown, la recrue phare de l’intersaison des Sixers. Et Anfernee Simons s’est montré particulièrement enthousiaste à l’idée d’évoluer avec l’ancien Celtic.

« Il peut défendre sur le meilleur extérieur adverse et mettre 30 points. C’est ce qui le rend spécial et si différent », reconnaît Anfernee Simons. « Il va arriver avec cette mentalité de champion dès le premier jour, et il va essayer de l’implanter dans cette équipe. »

Anfernee Simons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 POR 20 7:03 44.4 34.5 56.3 0.2 0.5 0.7 0.7 0.5 0.1 0.6 0.0 3.8 2019-20 POR 70 20:42 39.9 33.2 82.6 0.4 1.8 2.2 1.4 1.9 0.4 0.9 0.1 8.3 2020-21 POR 64 17:15 41.9 42.6 80.7 0.2 2.0 2.2 1.4 1.5 0.3 0.7 0.1 7.8 2021-22 POR 57 29:29 44.3 40.5 88.8 0.5 2.2 2.6 3.9 1.9 0.5 2.0 0.1 17.3 2022-23 POR 62 35:01 44.7 37.7 89.4 0.3 2.3 2.6 4.1 2.3 0.7 2.1 0.2 21.1 2023-24 POR 46 34:23 43.0 38.5 91.6 0.5 3.2 3.6 5.5 2.1 0.5 2.7 0.1 22.6 2024-25 POR 70 32:45 42.6 36.3 90.2 0.4 2.3 2.7 4.8 1.7 0.9 2.0 0.1 19.3 2025-26 BOS 49 24:32 44.0 39.5 88.9 0.5 1.9 2.4 2.4 1.7 0.6 1.1 0.1 14.2 2025-26 CHI 6 28:20 43.8 32.0 100.0 0.8 2.0 2.8 3.0 2.0 0.0 2.2 0.3 15.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.