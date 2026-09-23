« Kobe est avec moi tous les jours. Vous pouvez le voir sur mes chaussures avec ce «Be Legendary». C’est une piqûre de rappel. Même sans ça, je pense à lui deux à trois fois par jour. Si ce n’est plus… »

Devin Booker a grandi en admirant Kobe Bryant et a pu réaliser son rêve en rencontrant et même en affrontant le « Black Mamba » lors de sa dernière année. En 2016 justement, la légende raconte que Kobe Bryant lui avait signé une de ses chaussures en inscrivant « Be Legendary ».

Un message que Devin Booker s’est répété chaque jour et qu’il s’est même fait tatouer, tout en continuant de l’inscrire également sur ses chaussures. C’est ce clin d’oeil tout particulier qui est remis à l’honneur sur cette Book 2 « Be Legendary ».

Celle-ci se présente en deux tons de violet, avec une base en cuir et une partie supérieure en mesh fendues d’un « swoosh » latéral noir. La semelle intermédiaire apparaît en blanc moucheté, reposant sur une semelle extérieure translucide.

La Nike Book 2 « Be Legendary » est annoncée pour le 20 novembre aux Etats-Unis au prix de 145 dollars.

(Via SneakerNews)