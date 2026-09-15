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Chevrolet à l’honneur sur la Nike Book 2

Publié le 15/09/2026 à 11:03
Modifié le 15/09/2026 à 12:58 Twitter Facebook

Sneakers – Devin Booker continue de rendre hommage à son Michigan natal en collaborant cette fois avec le constructeur automobile américain.

Après avoir mis l’Arizona et ses paysages en valeur sur différents coloris de la Nike Book 1, en clin d’œil à sa franchise de Phoenix, où il joue en NBA depuis 2015, Devin Booker profite cette année de la sortie de la Book 2 pour se rapprocher de son enfance et de son Michigan natal, lui qui est né à Grand Rapids, en banlieue de Detroit.

Après avoir mis le boxeur Joe Louis ainsi que la franchise de baseball des Tigers dans la lumière, c’est au tour du constructeur automobile Chevrolet d’être sollicité sur ce nouveau coloris « Chevy » ! Propriété du groupe General Motors, monument de l’industrie du Michigan, Chevrolet met ainsi la mythique Chevy Impala 1959 à l’honneur, avec une tige d’une couleur cuivre rutilante.

Le « Swoosh » latéral ressort en noir tandis que les autres finitions apparaissent en gris, comme par exemple la mention « Chevrolet » sur la languette. On retrouve également un «59» en doré à l’intérieur de la languette, ainsi qu’un motif formant deux drapeaux de course au niveau du talon.

La Nike Book 2 x Chevy est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 150 euros.

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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