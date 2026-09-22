Fred VanVleet de nouveau à pleine vitesse… ou presque

Cette fois, Fred VanVleet voit vraiment le bout du tunnel. Alors que les Rockets ouvraient ce mardi le bal des « Media Days » de la NBA, le meneur de Houston a confirmé les bonnes nouvelles concernant son genou droit.

Près d’un an après sa rupture du ligament croisé antérieur, accompagnée d’une lésion du ménisque, Fred VanVleet avait déjà repris l’entraînement avec contact. Il est désormais passé à l’étape supérieure.

« J’ai bien progressé, je me sens bien. Je fais du cinq-contre-cinq depuis quelques semaines », a-t-il expliqué. Ime Udoka a confirmé que son meneur pouvait maintenant s’entraîner sans restriction, même si Houston devrait rester prudent en début de saison, notamment en évitant de l’aligner sur les « back-to-backs ».

À 32 ans, Fred VanVleet sait toutefois que la rééducation ne reproduit pas les contraintes d’un match NBA.

« Il ne s’agit plus que d’accumuler les répétitions »

« Je sens vraiment une différence dans mon genou entre avant et après la blessure », a-t-il reconnu, tout en se montrant très rassurant : « Je me sens vraiment fort et confiant sur le terrain. Il ne s’agit plus que d’accumuler ces répétitions. Ce sera un processus individuel pour moi, mais je vais m’en sortir. »

Avec une pointe d’autodérision lorsqu’on l’interroge sur sa vitesse. « Je ne suis pas du genre à aller à la vitesse d’un match pendant les entraînements. Je ne vais même pas très vite en match ! »

Après avoir activé son option pour rester à Houston, le champion NBA 2019 revient avec de grandes ambitions.

« Nous avons largement assez de talent dans cet effectif pour nous battre pour le titre », assure-t-il. « Il faut simplement continuer à suivre le processus. »

Après une saison 2025/26 entièrement passée sur la touche, Fred VanVleet est enfin prêt à reprendre sa place à la mène des Rockets. Et du côté de Houston, on espère que ça aidera à régler pas mal de problèmes…

Fred VanVleet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 37 8 35.1 37.9 81.8 0.1 1.0 1.1 1.0 1.0 0.4 0.4 0.1 2.9 2017-18 TOR 76 20 42.6 41.4 83.2 0.3 2.1 2.4 3.2 1.7 0.9 1.0 0.3 8.6 2018-19 TOR 64 28 41.0 37.8 84.3 0.3 2.3 2.6 4.8 1.7 0.9 1.3 0.3 11.0 2019-20 TOR 54 36 41.3 39.0 84.8 0.3 3.4 3.8 6.6 2.4 1.9 2.2 0.3 17.6 2020-21 TOR 52 37 38.9 36.6 88.5 0.6 3.6 4.2 6.3 2.3 1.7 1.8 0.7 19.6 2021-22 TOR 65 38 40.3 37.7 87.4 0.7 3.8 4.5 6.7 2.5 1.7 2.6 0.6 20.3 2022-23 TOR 6 38 35.3 37.8 85.7 1.0 3.0 4.0 7.7 2.7 2.5 1.2 0.7 13.3 Total 354 29 40.4 38.2 86.0 0.4 2.8 3.2 4.9 2.0 1.3 1.6 0.4 13.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.