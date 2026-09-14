Est-ce que Fred VanVleet sera prêt pour la reprise ?

Retour à la case départ pour Fred VanVleet. Il y a presque un an, le meneur champion NBA avec Toronto en 2019 s’écroulait au tout début du « training camp » des Rockets, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur.

Après douze mois de convalescence, de rééducation et de reprise progressive, le voilà désormais tout près de retrouver les parquets. Une excellente nouvelle pour Houston, qui espère récupérer son meneur titulaire afin de franchir un nouveau cap cette saison.

Il y a deux mois, Fred VanVleet avait déjà donné de ses nouvelles, en expliquant qu’il visait le premier match de présaison, prévu à Macao face aux Mavericks le 9 octobre.

À moins de trois semaines de ce premier rendez-vous, Ime Udoka estime que cet objectif reste envisageable. Son meneur est désormais entré dans les dernières étapes de sa remise en forme.

« C’est super. Depuis environ un mois, il a vraiment intensifié son travail à San Diego dans le cadre de sa rééducation. Il enchaîne les entraînements, s’exerce au contact… Quand on en arrive là, on commence à être un peu plus enthousiaste, et je suis sûr qu’il l’est aussi », a expliqué l’entraîneur des Rockets.

Ime Udoka connaît les risques

Ime Udoka sait toutefois qu’il ne faudra brûler aucune étape. L’entraîneur de Houston a lui-même connu deux ruptures du ligament croisé antérieur durant sa carrière et sait donc combien cette dernière phase peut être délicate.

Sa mission sera notamment de contenir l’impatience de Fred VanVleet, forcément pressé de retrouver la compétition après une année blanche.

« J’ai moi-même subi deux ruptures du ligament croisé antérieur, et je sais qu’il y a toutes ces étapes importantes à franchir et qu’il faut suivre le processus », a-t-il rappelé. « On voit qu’il est enthousiaste à l’approche du début de la saison, mais on sait aussi qu’il suit un processus de remise en forme progressif avant d’être tiré d’affaire. »

Dans cette optique, le double rendez-vous de Macao face à Dallas ne sera pas une fin en soi. Si Fred VanVleet peut y reprendre quelques minutes, tant mieux. Mais les Rockets n’ont aucune raison de prendre le moindre risque.

La véritable échéance reste le 21 octobre, date du premier match de saison régulière de Houston, là encore face aux Mavericks. D’ici là, Fred VanVleet dispose encore de plusieurs semaines pour retrouver ses sensations et tenter de reprendre sa place dans le cinq majeur dès la reprise.

Fred VanVleet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 37 8 35.1 37.9 81.8 0.1 1.0 1.1 1.0 1.0 0.4 0.4 0.1 2.9 2017-18 TOR 76 20 42.6 41.4 83.2 0.3 2.1 2.4 3.2 1.7 0.9 1.0 0.3 8.6 2018-19 TOR 64 28 41.0 37.8 84.3 0.3 2.3 2.6 4.8 1.7 0.9 1.3 0.3 11.0 2019-20 TOR 54 36 41.3 39.0 84.8 0.3 3.4 3.8 6.6 2.4 1.9 2.2 0.3 17.6 2020-21 TOR 52 37 38.9 36.6 88.5 0.6 3.6 4.2 6.3 2.3 1.7 1.8 0.7 19.6 2021-22 TOR 65 38 40.3 37.7 87.4 0.7 3.8 4.5 6.7 2.5 1.7 2.6 0.6 20.3 2022-23 TOR 6 38 35.3 37.8 85.7 1.0 3.0 4.0 7.7 2.7 2.5 1.2 0.7 13.3 Total 354 29 40.4 38.2 86.0 0.4 2.8 3.2 4.9 2.0 1.3 1.6 0.4 13.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.