Fred VanVleet active son option et reste à Houston

Plombé par une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque de son genou droit, qu’il a ressentie comme « un coup de fusil », Fred VanVleet n’a pas pu disputer une seule rencontre de la saison 2025/26. Le meneur de jeu de 32 ans, avec encore une année de contrat, en « player option », à 25 millions de dollars, avait donc un choix à faire.

Grâce aux informations de son agent, Rich Paul, ESPN indique que l’ancien de Toronto a décidé d’activer son option et de rester à Houston pour sa dernière année. Une décision logique puisqu’il sort d’une saison blanche et qu’il n’avait pas l’assurance de retrouver une telle somme sur le marché durant l’intersaison.

De plus, il compte bien, avec son retour à la compétition, permettre aux Rockets de franchir un cap, après une année décevante, terminée dès le premier tour des playoffs, contre les Lakers.

« Je sais que j’apporte de la valeur. Je sais ce que je vaux, et je sais qu’on sera une meilleure équipe. Ça a toujours été le cas partout où je suis passé. Je vais rendre l’équipe meilleure rien qu’en étant disponible et en apportant mon énergie », disait Fred VanVleet, le mois dernier.