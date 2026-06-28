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Fred VanVleet raconte le choc de sa grave blessure au genou

Publié le 28/06/2026 à 16:32 Twitter Facebook

NBA – Touché au ligament croisé antérieur et au ménisque droit avant le début de la saison, le meneur des Rockets a mis plusieurs jours à accepter le diagnostic.

Fred VanVleetFred VanVleet n’a pas seulement manqué une saison. Il a aussi dû digérer une blessure plus lourde qu’il ne l’avait imaginé sur le moment. Dans le dernier épisode de son podcast Unguarded, le meneur des Rockets est revenu sur la rupture de son ligament croisé antérieur et du ménisque de son genou droit, survenue l’automne dernier, lors d’un entraînement organisé dans le cadre d’un rassemblement de l’équipe aux Bahamas, avant le camp d’entraînement.

Le vétéran explique qu’il se sentait pourtant très bien ce jour-là. La séance se déroulait parfaitement, et Fred VanVleet voulait montrer aux plus jeunes ce que la présence de Kevin Durant pouvait changer dans l’attaque de Houston. Puis, sur une pénétration vers le cercle, son genou a complètement lâché.

« C’était comme un coup de fusil », raconte-t-il. Sur le moment, Fred VanVleet tente pourtant de se convaincre qu’il ne s’agit pas d’une blessure majeure. Il quitte le terrain en boitant, mais son premier réflexe est déjà de calculer le temps d’absence le plus court possible.

« Je marche en me disant : ‘Merde, je me suis vraiment fait mal.’ Mais on est en septembre, donc je me dis déjà : ‘Bon, peut-être deux ou trois semaines, je vais sans doute manquer le premier match de présaison et ça ira.’ »

Une épreuve de plus

La réalité devient difficile à ignorer quelques heures plus tard. Après une sieste, son genou est gonflé « comme un ballon de basket ». Même là, le meneur refuse d’envisager le pire. Et quand l’IRM confirme la rupture du ligament croisé antérieur, il pense encore qu’il y a une erreur.

« J’ai dit : ‘Non, ce n’est pas le mien. Non’. Ils m’ont répondu : ‘Si, mec. Tu t’es fait le ligament croisé antérieur.’ J’ai dit non, j’ai argumenté. J’ai fait ça pendant trois jours. »

Après une saison blanche, Fred VanVleet assure toutefois qu’il compte revenir dès cette saison, avec une motivation supplémentaire. À 32 ans, le champion NBA 2019 ne parle pas comme un joueur proche de la fin, mais comme un vétéran qui voit cette épreuve comme une étape de plus dans une carrière où rien ne lui a été donné.

« Comme tout le reste, ce sont juste de nouveaux défis, de nouvelles choses à surmonter, ça rend l’histoire meilleure », lâche-t-il. « J’en ai encore dix en moi, donc on va voir. On va revenir au travail. »

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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