Le Connecticut Sun prépare aussi son déménagement à Houston dans ses bureaux

À quelques jours de tirer définitivement le rideau dans le Connecticut, l’organigramme de la future franchise de Houston commence à prendre forme. Et les nouveaux propriétaires ont choisi la continuité.

Après la GM Morgan Tuck, c’est au tour de la présidente Jennifer Rizzotti d’annoncer qu’elle accompagnera le Connecticut Sun au Texas et conservera ses fonctions en 2027.

« Morgan Tuck et moi avons commencé cette aventure ensemble, il y a cinq ans, et nous avons décidé il y a deux ans de reconstruire tout l’effectif. Nous avons donc décidé que nous allons descendre à Houston ensemble et que nous allons finir tout ça », a-t-elle expliqué à NBC Connecticut, dans des propos relayés par CT Insider.

Le duo restera donc chargé de reconstruire une franchise qui, après avoir longtemps fait partie des références de WNBA, a totalement changé de cap ces deux dernières années. Morgan Tuck avait déjà confirmé quelques jours plus tôt son intention de conserver son poste : « Je suis enthousiaste à l’idée de pouvoir poursuivre notre vision ».

La continuité est d’autant plus notable que Tilman Fertitta a déboursé 300 millions de dollars pour racheter le Sun et le transférer à Houston, où la franchise évoluera au Toyota Center à partir de la saison prochaine.

Quid de Rachid Méziane ?

Reste désormais une question importante, surtout vue de France : Rachid Méziane sera-t-il lui aussi du voyage ? Pour l’instant, et contrairement à Jennifer Rizzotti ou Morgan Tuck, aucune annonce publique n’est venue garantir que le technicien français restera « head coach » lors du déménagement à Houston.

Cela ne signifie pas pour autant qu’un changement est prévu. C’est justement Morgan Tuck qui avait choisi Rachid Méziane en décembre 2024, et la GM insiste aujourd’hui sur son souhait de « poursuivre » le projet entamé dans le Connecticut. Au moment de la validation de la vente, Jennifer Rizzotti avait par ailleurs expliqué que les employés actuels de la franchise auraient la possibilité d’accompagner l’équipe au Texas.

Sportivement, le bilan ne plaide évidemment pas pour lui si l’on se contente des résultats bruts. Après une première saison terminée à 11 victoires pour 33 défaites, le Sun affiche actuellement un bilan de 10-32 et manquera les playoffs pour la deuxième année consécutive.

Mais le premier entraîneur de formation européenne à devenir « head coach » en WNBA avait surtout été recruté pour accompagner une reconstruction intégrale. Depuis son arrivée, Connecticut a développé un noyau jeune autour notamment de Leïla Lacan, dans un contexte sportif et institutionnel particulièrement instable…

Le changement de propriétaire pourrait même lui offrir des moyens sans commune mesure avec ceux disponibles à Uncasville. Au printemps, Jennifer Rizzotti soulignait déjà « les ressources et les infrastructures » dont bénéficierait l’équipe en rejoignant l’organisation des Rockets.

Mais avant de penser au Texas, il reste un dernier rendez-vous chargé d’émotion : après un déplacement à Washington, Connecticut accueillera Toronto jeudi pour le dernier match de son histoire au Mohegan Sun Arena.