Les Raptors s’expliquent sur l’étrange statue en hommage à Kyle Lowry

Vu les premières réactions, la précision était visiblement nécessaire. Non, l’hommage rendu par les Raptors à Kyle Lowry ne prendra pas la forme d’un dinosaure doré en train de remonter le terrain et d’annoncer un système.

La sculpture installée devant la Scotiabank Arena pendant le week-end consacré à l’ancien meneur de Toronto a en effet suscité une certaine confusion. Est-ce que la franchise venait vraiment de dévoiler une statue permanente en l’honneur du champion NBA 2019 ? Le club a tenu à clarifier la situation auprès de The Athletic.

« Il s’agissait d’une installation artistique destinée à célébrer ce week-end », a expliqué un porte-parole des Raptors. « Elle restera dans la salle pendant les célébrations. »

La sculpture sera ainsi exposée dans les coursives de la Scotiabank Arena pendant toute la saison, mais elle n’a pas vocation à devenir un monument permanent à l’extérieur de la salle.

Un week-end consacré au « GROAT »

Retraité depuis juillet, Kyle Lowry avait signé un contrat symbolique avec Toronto afin de terminer officiellement sa carrière sous le maillot des Raptors. La franchise avait organisé plusieurs événements en son honneur, dont un tournoi de golf caritatif et un dîner de gala. De nombreux anciens coéquipiers étaient présents, parmi lesquels DeMar DeRozan, Pascal Siakam, OG Anunoby et Fred VanVleet, ainsi que leur ancien entraîneur Nick Nurse.

Considéré par une grosse partie des supporters comme le « Greatest Raptor Of All Time », soit le « GROAT », Kyle Lowry recevra un hommage plus conventionnel le 10 janvier prochain. Son numéro 7 sera retiré lors de la réception des Sixers, l’équipe de sa ville natale, Philadelphie, et son maillot rejoindra alors le numéro 15 de Vince Carter, seul numéro jusque-là retiré par la franchise canadienne.

Les Raptors prévoient trois « GROAT Nights » au mois de janvier. Les célébrations débuteront avec deux rencontres consécutives à domicile face à Minnesota et Utah, les 7 et 8 janvier, avant le retrait du maillot contre Philadelphie.

Une tradition déjà utilisée pour Vince Carter

La sculpture de dinosaure reprend en réalité une idée déjà utilisée lors de l’hommage rendu à Vince Carter pendant la saison 2024/25. Toronto avait alors exposé une version de sa mascotte passant le ballon entre ses jambes avant de dunker, en référence au Slam Dunk Contest du All-Star Game 2000.

Cette première œuvre avait également été installée à l’intérieur de la Scotiabank Arena pendant toute la saison. Dans les deux cas, les Raptors souhaitaient proposer aux supporters un élément physique devant lequel se retrouver et prendre des photos lors des soirées consacrées à leurs anciennes vedettes. La franchise n’exclut toutefois pas d’ériger un jour une véritable statue en l’honneur de Kyle Lowry ou d’un autre joueur emblématique.

« Nous discutons constamment des différentes façons d’honorer les anciens les plus importants de notre histoire », a ajouté le porte-parole. « Lorsque nous aurons quelque chose à annoncer à ce sujet, nous le ferons. »

En attendant, Kyle Lowry aura bien son maillot au plafond de la Scotiabank Arena.

Kyle Lowry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2006-07 MEM 10 17:30 36.8 37.5 89.3 1.2 1.9 3.1 3.2 2.0 1.4 1.2 0.1 5.6 2007-08 MEM 82 25:29 43.2 25.7 69.8 0.5 2.5 3.0 3.6 2.3 1.1 1.5 0.3 9.6 2008-09 HOU 28 21:43 47.5 27.6 80.0 0.5 2.3 2.8 3.5 2.0 0.8 1.4 0.3 7.6 2008-09 MEM 49 21:51 41.2 24.6 80.1 0.3 2.0 2.3 3.6 1.8 1.0 1.6 0.2 7.6 2009-10 HOU 68 24:17 39.7 27.2 82.7 1.3 2.3 3.6 4.5 2.5 0.9 1.7 0.1 9.1 2010-11 HOU 75 34:10 42.6 37.6 76.5 1.2 2.9 4.1 6.7 2.8 1.4 2.1 0.3 13.5 2011-12 HOU 47 32:08 40.9 37.4 86.4 0.8 3.7 4.5 6.6 2.8 1.6 2.8 0.3 14.3 2012-13 TOR 68 29:42 40.1 36.2 79.5 0.8 3.9 4.7 6.4 3.2 1.4 2.3 0.4 11.6 2013-14 TOR 79 36:14 42.3 38.0 81.3 1.1 3.6 4.7 7.4 3.4 1.5 2.5 0.2 17.9 2014-15 TOR 70 34:29 41.2 33.8 80.8 0.8 3.9 4.7 6.8 3.0 1.6 2.5 0.2 17.8 2015-16 TOR 77 37:02 42.7 38.8 81.1 0.7 4.0 4.7 6.4 2.7 2.1 2.9 0.4 21.2 2016-17 TOR 60 38:03 46.4 41.2 81.9 0.8 4.0 4.8 7.0 2.8 1.5 2.9 0.3 22.4 2017-18 TOR 78 32:11 42.7 39.9 85.4 0.8 4.7 5.6 6.9 2.5 1.1 2.3 0.2 16.2 2018-19 TOR 65 34:03 41.1 34.7 83.0 0.6 4.2 4.8 8.7 2.6 1.4 2.8 0.5 14.2 2019-20 TOR 58 36:10 41.6 35.2 85.7 0.6 4.5 5.0 7.5 3.3 1.4 3.1 0.4 19.4 2020-21 TOR 46 34:48 43.6 39.6 87.5 0.8 4.6 5.4 7.3 3.1 1.0 2.7 0.3 17.2 2021-22 MIA 63 33:51 44.0 37.7 85.1 0.5 4.0 4.5 7.5 2.8 1.1 2.7 0.3 13.4 2022-23 MIA 55 31:14 40.4 34.5 85.9 0.8 3.3 4.1 5.1 2.6 1.0 1.9 0.4 11.2 2023-24 MIA 37 28:02 42.6 38.5 83.3 0.7 2.8 3.5 4.0 2.5 1.1 1.4 0.4 8.2 2023-24 PHI 23 28:23 44.4 40.4 84.8 0.4 2.4 2.8 4.6 2.3 0.9 1.4 0.3 8.0 2024-25 PHI 35 18:50 35.0 33.0 81.8 0.3 1.6 1.9 2.7 1.8 0.9 0.6 0.3 3.9 2025-26 PHI 14 8:26 16.0 16.0 83.3 0.0 0.6 0.6 0.8 0.6 0.1 0.3 0.1 1.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.