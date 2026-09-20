Toronto célèbre Kyle Lowry avec une statue très particulière…

Généreux dans l’effort lorsqu’il était joueur, Kyle Lowry l’est aussi lorsqu’il s’agit de montrer sa reconnaissance envers les fans des Raptors. S’il est passé par Memphis, Houston, Miami puis Philadelphie au cours de sa carrière, c’est à Toronto qu’il a écrit les plus belles pages de sa légende, entre 2012 et 2021, avec en point d’orgue le titre de champion NBA ramené à la franchise canadienne en 2019 !

Après avoir officiellement terminé sa carrière aux Raptors via un contrat d’un jour signé le 7 juillet dernier, et en attendant de voir son maillot être retiré le 7 janvier face aux Sixers, le meneur s’est présenté hier à Jurassic Park, sur le parvis de la Scotiabank Arena, pour animer sa « Block Party ».

Une fête en son honneur durant laquelle il a pu retrouver et remercier les fans de sa franchise de cœur, tout en distribuant de nombreux cadeaux à la foule. La célébration a aussi été marquée par la présence d’invités de marque, comme le GM Bobby Webster, mais surtout plusieurs de ses anciens coéquipiers : Chuck Hayes, CJ Miles, Terrence Ross, Danny Green, Fred VanVleet ou encore son « frère » DeMar DeRozan, accueilli par une ovation.

« Je vous aime tous, ça signifie beaucoup pour moi de pouvoir être là pour apporter mon soutien à mon gars, mon meilleur ami, celui qui a fini ce truc, ce qui fait clairement de lui le ‘Greatest Raptor of All Time’. Tout ce qu’il a réussi à accomplir pour cette ville est incroyable », a déclaré DeMar DeRozan au micro, tandis que d’autres ont rappelé à quel point Kyle Lowry avait pu être précieux dans leurs carrières respectives.

Un impact qui va au-delà du basket

Le choix d’organiser cet événement sur Maple Leaf Square n’est évidemment pas le fruit du hasard. Le lieu, surnommé « Jurassic Park » les soirs de match, symbolise la passion des fans des Raptors.

« Tout ce parcours dans le basket n’aurait pas été possible sans eux », a confié Kyle Lowry. « Cela me rend humble. C’est un immense honneur. C’est pour ça que j’aime tant cette ville. J’aime tellement les fans. J’ai donné mon sang, ma sueur, mes larmes, tout ce que j’avais, pour m’assurer de pouvoir tout vous offrir, à vous, les supporters. »

Parmi les surprises, il y a également eu l’apparition de la maire de Toronto, Olivia Chow, qui lui a remis symboliquement la clé de la ville en remerciement de l’ensemble de son œuvre, sur et hors des terrains.

« Kyle Lowry a offert à Toronto bien plus que des moments inoubliables sur le terrain : il a donné son cœur à notre ville. Son leadership, sa détermination et sa générosité reflètent ce qu’il y a de meilleur à Toronto. Kyle restera un champion, un fier citoyen de Toronto et le plus grand Raptor de tous les temps », a-t-elle proclamé.

La maire a également souligné les nombreuses initiatives de Kyle Lowry en faveur de la communauté locale, de son investissement auprès des plus démunis à Thanksgiving jusqu’à sa participation au Toronto Tempo, en WNBA.

« C’est un honneur de lui remettre la clé de la ville », a-t-elle ajouté. Le clou du spectacle a ensuite été la présentation d’une statue en son honneur devant la Scotiabank Arena. Plutôt que d’opter pour une représentation classique de Kyle Lowry, ses concepteurs ont choisi un Raptor portant le maillot numéro 7 de Toronto.

Une statue à l’esprit collectif qui rend hommage au « GROAT » sans directement reproduire ses traits, et qui reflète finalement plutôt bien le joueur qu’il a été : moins intéressé par la lumière que par son équipe.

Kyle Lowry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2006-07 MEM 10 17:30 36.8 37.5 89.3 1.2 1.9 3.1 3.2 2.0 1.4 1.2 0.1 5.6 2007-08 MEM 82 25:29 43.2 25.7 69.8 0.5 2.5 3.0 3.6 2.3 1.1 1.5 0.3 9.6 2008-09 HOU 28 21:43 47.5 27.6 80.0 0.5 2.3 2.8 3.5 2.0 0.8 1.4 0.3 7.6 2008-09 MEM 49 21:51 41.2 24.6 80.1 0.3 2.0 2.3 3.6 1.8 1.0 1.6 0.2 7.6 2009-10 HOU 68 24:17 39.7 27.2 82.7 1.3 2.3 3.6 4.5 2.5 0.9 1.7 0.1 9.1 2010-11 HOU 75 34:10 42.6 37.6 76.5 1.2 2.9 4.1 6.7 2.8 1.4 2.1 0.3 13.5 2011-12 HOU 47 32:08 40.9 37.4 86.4 0.8 3.7 4.5 6.6 2.8 1.6 2.8 0.3 14.3 2012-13 TOR 68 29:42 40.1 36.2 79.5 0.8 3.9 4.7 6.4 3.2 1.4 2.3 0.4 11.6 2013-14 TOR 79 36:14 42.3 38.0 81.3 1.1 3.6 4.7 7.4 3.4 1.5 2.5 0.2 17.9 2014-15 TOR 70 34:29 41.2 33.8 80.8 0.8 3.9 4.7 6.8 3.0 1.6 2.5 0.2 17.8 2015-16 TOR 77 37:02 42.7 38.8 81.1 0.7 4.0 4.7 6.4 2.7 2.1 2.9 0.4 21.2 2016-17 TOR 60 38:03 46.4 41.2 81.9 0.8 4.0 4.8 7.0 2.8 1.5 2.9 0.3 22.4 2017-18 TOR 78 32:11 42.7 39.9 85.4 0.8 4.7 5.6 6.9 2.5 1.1 2.3 0.2 16.2 2018-19 TOR 65 34:03 41.1 34.7 83.0 0.6 4.2 4.8 8.7 2.6 1.4 2.8 0.5 14.2 2019-20 TOR 58 36:10 41.6 35.2 85.7 0.6 4.5 5.0 7.5 3.3 1.4 3.1 0.4 19.4 2020-21 TOR 46 34:48 43.6 39.6 87.5 0.8 4.6 5.4 7.3 3.1 1.0 2.7 0.3 17.2 2021-22 MIA 63 33:51 44.0 37.7 85.1 0.5 4.0 4.5 7.5 2.8 1.1 2.7 0.3 13.4 2022-23 MIA 55 31:14 40.4 34.5 85.9 0.8 3.3 4.1 5.1 2.6 1.0 1.9 0.4 11.2 2023-24 MIA 37 28:02 42.6 38.5 83.3 0.7 2.8 3.5 4.0 2.5 1.1 1.4 0.4 8.2 2023-24 PHI 23 28:23 44.4 40.4 84.8 0.4 2.4 2.8 4.6 2.3 0.9 1.4 0.3 8.0 2024-25 PHI 35 18:50 35.0 33.0 81.8 0.3 1.6 1.9 2.7 1.8 0.9 0.6 0.3 3.9 2025-26 PHI 14 8:26 16.0 16.0 83.3 0.0 0.6 0.6 0.8 0.6 0.1 0.3 0.1 1.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.